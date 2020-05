Onur Köse soll den Umbruch beim 1. FC Wunstorf als Trainer gestalten

In Wunstorf wird der A-Lizenz-Inhaber erstmalig als Chefcoach einer Herrenmannschaft in der Verantwortung stehen. „Ich freue mich riesig auf die neue Aufgabe beim 1.FC. Der Verein zählt aufgrund der jüngeren Vergangenheit sicherlich zu einem der besten Teams der Liga“, sagt Köse. „Besonders die Aufgabe mit jungen, aber auch mit gestandenen Spielern arbeiten zu dürfen, reizt mich.“

Der 39-jährige Köse hat sich in den Nachwuchsteams des TSV Havelse einen Namen gemacht. Bis Sommer 2019 betreute er die U18 der Garbsener, danach musste er aus beruflichen Gründen eine Pause an der Seitenlinie einlegen. Unter Christian Benbennek ist Köse auch Co-Trainer der Havelser Regionalligamänner gewesen.

Der Landesligist verpflichtete einen Mann mit Stallgeruch, von 2002 bis 2003 schnürte der neue Coach die Schuhe für die Barnestädter in der Oberliga. Der Kontakt zum Klub sei nie wirklich abgebrochen.

10 bis 15 neue Spieler

Den Umbruch in Wunstorf geht Köse mit Überzeugung an. „Es werden wohl zehn bis 15 neue Spieler dazukommen“, sagt der zweifache Vater. Es gibt schon mehrere Zusagen, darunter Kicker mit Regionalliga- und Oberligaerfahrung. Namen sind aber noch nicht spruchreif, da besagte Spieler noch bei anderen Vereinen unter Vertrag stehen. „Ich profitiere da von meinem Netzwerk, das ich in den letzten zehn Jahren aufgebaut habe“, sagt der Übungsleiter.

Es wird eine sehr junge Mannschaft beim 1. FC werden. „Der Altersschnitt wird radikal nach unten geschraubt“, sagt Köse. Drei bis vier Akteure, die zwischen 25 und 30 Jahre alt sind, werden den Faktor Erfahrung beisteuern. Die Wunstorfer hatten bereits vor vielen Wochen vermeldet, dass die Routiniers Robin Ullmann, Daniel McGuinness und Deniz Aycicek den Verein verlassen werden. Tim Scheffler schließt sich dieser Gruppe nun an.