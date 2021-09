Herz-OP bei Bayern-Star Kingsley Coman – Julian Naglesmann erklärt Hintergründe und gibt Entwarnung

Rekordmeister Bayern München muss vorerst auf Kingsley Coman verzichten. Der Flügelspieler wurde am Donnerstag in einem deutschen Herzzentrum operiert. Damit fällt der französische Nationalspieler am Samstag im Bundesliga-Heimspiel gegen den VfL Bochum (15.30 Uhr, Sky) aus und wird auch danach noch eine längere Pause einlegen müssen. "Er hatte einen kleinen, leichten zusätzlichen Herzschlag, eine leichte Rhythmus-Störung. Er hatte kurzzeitig teilweise weniger Luft. Deshalb haben wir ein Langzeit-EKG und diesen Eingriff gemacht. Am Dienstag wird er schon wieder Cardio-Training machen und nicht länger als eineinhalb bis zwei Wochen ausfallen, bis er ins Mannschaftstraining einsteigt", erklärte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann. Anzeige

Auf Nachfrage bei der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den Aufsteiger ging Nagelsmann noch etwas genauer auf die Operation ein: "Es ist nicht so krass. Das haben mehrere Menschen. Am Ende war es so, dass er hin und wieder gesagt hat, dass er nicht immer so gut Luft bekommt. (...) Es kommt dann irgendwann mal zu einem zusätzlichen Schlag, in dem Moment bist du dann weniger leistungsfähig." Coman gehe es sehr gut, er habe minimale Wundschmerzen. "Wenn die Wundheilung vonstattengegangen ist, beginnt er wieder mit dem Aufbautraining", sagte Nagelsmann.

Neben Coman falle lediglich Corentin Tolisso weiterhin aus. Der Mittelfeldspieler habe noch Schmerzen an der Wade und werde daher nicht zur Verfügung stehen. Eine Startelf-Garantie bekommt indes Leon Goretzka gegen seinen Ex-Klub. "Er hat eine verschleißende Spielweise, da ist es normal, dass er mal nach Luft schnappen muss. Ich habe aber nicht vor, ihm eine Pause zu geben. Er will gegen seinen Lieblingsklub spielen, die Kraft aus der Verlängerung mitnehmen", sagte Nagelsmann, der den deutschen Nationalspieler extrem lobte: "Er ist einer der torgefährlichsten Mittelfeldspieler der Welt. In der Positionsfindung kann er noch ein paar Schritte gehen. Er ist total wissbegierig und hat auch schon in dieser Saison Entwicklung genommen." Die Vertragsverlängerung von Goretzka kam passend zu einem für besonderen Spiel. Von 2001 bis 2013 spielte der Nationalspieler für den VfL, ehe er zum FC Schalke 04 wechselte.