Opa - Der Holstein-Blog: Bricht Holstein Kiel gegen den KSC die Bayern-Regel?

Und noch ein weiterer Ritterschlag für den Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel nach der Pokal-Sensation gegen den FC Bayern: Julian Nagelsmann, Star-Coach von RB Leipzig, adelte den Auftritt der Störche am Mittwochabend als „unglaublich mutig, unglaublich ballsicher“ und erklärte: „Man kann sich schon ein Beispiel an Kiel nehmen.“

Der ehemalige Capitano Rafael Kazior hatte im Vorfeld optimistisch einen 2:1-Erfolg der KSV prognostiziert und meinte jetzt: „Wahnsinn! Ich bin stolz auf 'meine Kieler'“. Ex-KSV-Trainer Tim Walter hatte das kecke Treiben seiner früheren Schützlinge in der Heimat des desillusionierten Rekordmeisters, zu Hause in München, via TV verfolgt. „Das haben sie wirklich gut gemacht“, lobte der derzeit vereinslose Walter. Doch der 45-Jährige blieb sich in seiner steten Suche nach dem Optimum treu und meinte: „Sie hätten in der einen oder anderen Szene noch mehr aus der zweiten Reihe hinter die Münchner Kette sprinten müssen, dann hätten sie die Bayern noch häufiger vor Probleme gestellt.“ Detailfragen, die am Gesamturteil „überragend“ nichts änderten.