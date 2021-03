Opa - Der Holstein-Blog: Essen oder Holstein Kiel? Neitzel prognostiziert ein 50:50-Duell

In Kiel und Essen grassiert das Fußball-Fieber. Ausgelöst durch die Vorfreude auf das DFB-Pokal-Match zwischen den Störchen und den gastgebenden Rot-Weißen von der traditionsreichen Hafenstraße. Fußball-Lehrer Karsten Neitzel dagegen wird am Mittwoch um 18.30 MEZ schlafen.Nicht etwa Desinteresse ist beim 53-Jährigen der Grund für die TV-Abstinenz, sondern der schlichte Umstand, dass die Uhr in Malaysia zur deutschen Anstoßzeit 1.30 Uhr in der Nacht anzeigt. Im südostasiatischen Staat arbeitet Neitzel seit dem 1. Dezember 2020 als Chefcoach für den Erstligisten Selangor FC. Sein Wecker, so erklärt der gebürtige Dresdner, klingele um 5.30 Uhr. Trainingsbeginn sei um 8.30 Uhr Ortszeit – dieser frühe Arbeitsbeginn sei den Temperaturen von täglich 30 bis 38 Grad inklusive einer hohen Luftfeuchtigkeit geschuldet. Anzeige

RW Essen gegen Holstein Kiel – das ist für Neitzel auch das Duell zweier ehemaliger Arbeitgeber. Für den viertklassigen Ruhrpott-Klub stand er vom 8. April 2018 bis zum 4. Juni 2019 an der Seitenlinie. Den heutigen Top-Zweitligisten von der Kieler Förde coachte der gebürtige Dresdner vom 1. Juli 2013 bis zum 16. August 2016. Mit dem dramaturgischen Höhepunkt des denkbar knapp verpassten Zweitligaaufstiegs in der Relegation gegen 1860 München am 2. Juni 2015. Holstein Kiel als Zweitrunden-Bezwinger des „unschlagbaren“ FC Bayern oder RW Essen als Pokal-Schreck der Erst- und Zweitligisten Bielefeld, Düsseldorf und Leverkusen – wer ist der größere Überraschungsgast im Viertelfinale? „Das ist absolut gleichzusetzen“, antwortet Neitzel salomonisch. Auch für Mittwoch taxiert er die Chancen auf „50:50. In einem Spiel ist auch für den vermeintlichen Außenseiter alles möglich“. Schließlich weise Essen, das am vergangenen Freitag mit dem 0:3 bei Fortuna Düsseldorf II die erste Niederlage seit dem 1. Februar 2020 kassierte und damit einen kräftigen Dämpfer im Aufstiegsrennen verdauen muss, dank großer wirtschaftlicher Unterstützung schon jetzt eher die Qualität eines Drittligisten denn eines Regionalliga-Vertreters auf.

Wie gut kennt ihr die ehemaligen Trainer von Holstein Kiel?



Mehr anzeigen

Beim Thema „Daumen drücken“ wird Neitzel etwas konkreter. Sein persönliches Pendel schlage trotz des ihn nach eigenen Worten im Nachklapp noch heute ärgenden Rausschmisses im August 2016 mit „51:49“ zu Gunsten der KSV Holstein aus. „Mit Kiel verbindet mich noch etwas mehr. Alleine schon deshalb, weil ich dort länger tätig war und auch die intensiveren Erlebnisse hatte.“ Bewegte Bilder des Viertelfinales seiner Ex-Vereine werde er sich später am Tag anschauen. Sein Fokus richte sich zurzeit zu 100 Prozent auf den Saisonauftakt in Malaysia am 6. März. Das Heimspiel gegen Patang werde – Stand heute – wie in Deutschland Corona-bedingt ohne Zuschauer stattfinden. Dass er wegen einer angeordneten Pandemie-Pause erst vor gut 14 Tagen die direkte Saisonvorbereitung starten konnte, mache die Aufgabe nicht eben leichter, erzählt Neitzel.

Zwar laufe im Alltag von Selangor FC noch nicht alles auf professionellem Niveau europäischen Standards. Dafür aber kann der Fußball-Weltenbummler, der vom 1. Januar 2009 bis zum 31. Juli 2011 als Assistent von Kult-Trainer Volker Finke bei Urawa Reds in Japan Erfahrungen mit der asiatischen Kultur sammelte, auf eine deutsche Fraktion fernab der Heimat bauen. Ex-DFB-Trainer Michael Feichtenbeiner (60) ist Technischer Direktor seines Klubs, Karsten Nulle (45) Torwarttrainer und Marco Grimm Physiotherapeut. Der Kader der malayischen „Red Giants“, deren Wert laut transfermarkt.de auf 3,6 Millionen Euro geschätzt wird, wurde vor dieser Saison zudem mit Innenverteidiger Tim Heubach (32/91 Zweitligspiele für Kaiserslautern und FSV Frankfurt) und Mittelfeld-Routinier Manuel Konrad (32/200 Zweitligaeinsätze) verstärkt. Wohin das „Abenteuer Malaysia“ Neitzel letztendlich führen wird? Die Antwort bietet ähnliche Spannung wie das Viertelfinal-Duell seiner beiden Ex-Vereine an diesem Mittwoch.