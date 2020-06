Opa - Der Holstein-Blog: Ex-Holstein-Coach Thorsten Gutzeit wird Co-Trainer beim TSV Bordesholm

Sieben Jahre ist es her, da feierte Thorsten Gutzeit den bislang wichtigsten Erfolg seiner Trainer-Karriere: Nach einem 2:1-Triumph im Relegations-Rückspiel bei Hessen Kassel bejubelte der heute 54-Jährige am 2. Juni 2013 mit Holstein Kiel die Rückkehr in die Dritte Liga. Wenige Tage später legte er aus persönlichen Gründen sein Amt bei den Störchen nieder. Jetzt ist der Molfseer wieder zurück im regionalen Fußball. Als Co-Trainer des Oberligisten TSV Bordesholm.

Gutzeit schließt eine personelle Lücke, die durch den für den Sommer verkündeten Abgang von Ex-Störche-Profi Matthias Hummel (Liga-Manager) und Julian Mattner (Co-Trainer) beim TSVB entstanden ist. Der ehemalige Profi-Trainer, der mit den Störchen unter anderem in der Saison 2011/12 das Viertelfinale im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund erreichte, und Bordesholms Chefcoach Björn Sörensen kennen sich seit Jahren und haben bereits während Gutzeits zweieinhalbjähriger Tätigkeit beim TSV Schilksee zusammengearbeitet. Damals Gutzeit als „Chef“ und Sörensen als Assistent.