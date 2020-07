Opa - Der Holstein-Blog: Gutes Zwischenzeugnis für Holstein Kiel

Je näher der Start in die Saisonvorbereitung im deutschen Profifußball rückt, desto heftiger brodelt die Gerüchteküche auf dem Spielermarkt. Die Fakten in Form konkreter Vertragsabschlüsse sind allerdings noch überschaubar. Kein Wunder, schließt das Sommer/Herbst-Transferfenster doch erst am 5. Oktober.

Geduld und kluges Kalkül sind in diesen so besonderen Corona-Zeiten gefragt. Auch beim Zweitligisten Holstein Kiel. Der aber hat im Gegensatz zu vielen Konkurrenten im Bundesliga-Unterhaus einen wichtigen Teil seiner Hausaufgaben schon erledigt. Mit Torwart Thomas Dähne (26/zuletzt Wisla Plock/Vertrag bis 2023), Niklas Hauptmann (24/offensiver Mittelfeldspieler/ausgeliehen für ein Jahr vom 1. FC Köln), dem Ex-Lübecker Ahmet Arslan (26/offensives Mittelfeld/2024), Marco Komenda aus Meppen (23/Abwehrspieler für die linke Seite/2023) und Simon Lorenz aus Bochum (23/Innenverteidiger/2023) stehen bereits fünf ablösefreie Neuzugänge des aktuell 29 Profis umfassenden Kaders fest. Torwart-Talent Timon Weiner (21/Vertrag bis 2023) wurde für zwei Jahre an den Drittligisten 1. FC Magdeburg ausgeliehen.