Opa - Der Holstein-Blog: Holstein Kiel im Vierjahres-Rhytmus

7. Juni 2009: 9400 Zuschauer im Holsteinstadion bejubeln am letzten Spieltag der Regionalliga Nord in der 87. Minute den 1:0-Siegtreffer der Störche durch Tim Wulff gegen den Erzrivalen VfB Lübeck. Dieser Heimerfolg besiegelt endgültig den Aufstieg in Liga drei unter Regie des damaligen Cheftrainers Falko Götz. Nur ein Jahr später ging’s für die Störche schon wieder bergab in die Tristesse der Vierten Liga. Anzeige

2. Juni 2013: 17.000 Zuschauer – darunter knapp 3000 Schlachtenbummler von der Förde – hoffen und bangen im Kasselaner Auestadion mit ihren Teams. Im Play-off-Rückspiel fällt zwischen Hessen Kassel und Holstein Kiel die Entscheidung über den Drittliga-Aufstieg. Die Störche haben das Hinspiel in Kiel mit 2:0 gewonnen – und bleiben auch auswärts siegreich. Marc Heider und Marcel Gebers zeichnen für die Holstein-Treffer zum 2:1-Erfolg verantwortlich. Mit den Störchen zieht zeitgleich auch RB Leipzig dank eines glücklichen Triumphes in Lotte in Liga drei ein. In Kiel verlässt Chefcoach Thorsten Gutzeit wenige Tage nach Kassel das Nest der Störche. Karsten Neitzel übernimmt.

Holstein Kiels Torjäger der Saison 2020/21. Janni Serra: 30 Spiele - 12 Tore ©

13. Mai 2017: Kiel liegt im Fußball-Fieber. Die Störche können mit einem Dreier in Großaspach die 36-jährige Zweitliga-Abstinenz beenden. Über 1000 KSV-Fans sind in die schwäbische Heimat von Schlager-Queen Andrea Berg gepilgert. Neunsitzer sind an diesem Wochenende an den Mietstationen der Kieler Förde ausverkauft. Und die Holstein-Profis liefern unter Federführung von Cheftrainer Markus Anfang. Marvin Ducksch erzielt in der 31. Minute das goldene Tor zum 1:0-Erfolg. Holstein steigt auf in Liga zwei – und in der Party-Stadt Kiel wird die Kieler Woche einfach vorgezogen.

23. Mai 2021: Mit einem Heimsieg gegen Darmstadt 98 können die Störche das Unfassbare realisieren: den Aufstieg in die Bundesliga! Gelingt das Wunder, schreibt die KSV Holstein endgültig ihren eigenen Kalender – mit original Kieler Fußball-Schaltjahren. Daumen drücken!