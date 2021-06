Opa - Der Holstein-Blog - Holstein Kiel: Impfquote 100 Prozent

Doch wie funktioniert in Corona-Zeiten Urlaub ohne Risiko? Auf Anfrage des KN-Sportbuzzer erklärte der Klub offiziell: „Wir haben alle Spieler geimpft, die in dieser Saison für uns gespielt haben und auch in der kommenden Saison bei uns unter Vertrag stehen.“ Die Gefahr neuer Infektionsfälle ist folglich minimal, wenn die Störche in der Woche ab dem 21. Juni mit der Vorbereitung auf die kommende Serie beginnen.

Anzeige

Mit Mittelfeld-Allrounder Marcel Benger (Mönchengladbach II) und Co-Trainer Dirk Bremser (zuletzt HSV) stehen bislang zwei Neuzugänge fest. Das Eröffnungsspiel der stärksten Zweiten Liga aller Zeiten ist für den 23. Juli terminiert.