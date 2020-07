Opa - Der Holstein-Blog: Holstein Kiel in der offensiven Warteschleife

Wechselt Holstein Kiels Cheftrainer Ole Werner (32) trotz bestehenden Vertrages bis 2022 zum Zweitliga-Nordrivalen Hamburger SV? Dieses Gerücht ploppte am späten Sonntagabend im Rahmen des NDR-Sportclubs auf. Nur wenige Stunden später am Montagvormittag gab es Entwarnung an der Förde: Daniel Thioune, 45-jähriger Coach des VfL Osnabrück, tritt die Nachfolge des im Volkspark dramatisch gescheiterten Fußball-Lehrers Dieter Hecking an. Die Branche bleibt gnadenlos. Eben noch wurde Thioune als lila-weißer Aufstiegs-Held und maßgeblicher Wegbereiter des Klassenerhaltes in Osnabrück verehrt, jetzt zieht er zwecks des nächsten Schrittes seiner Karriere von dannen.

Der heiße HSV-Stuhl (25 Trainer in 23 Jahren) ist neu besetzt. Und damit dürfte auch das Transfer-Karussell beim ehemaligen Bundesliga-Dino Schwung aufnehmen. 22 Feldspieler und drei Torhüter umfasst der aktuelle Kader. Gesucht wird nach mindestens einem Stabilisator der zuletzt arg verunsicherten Abwehr. Und nach einem Vollstrecker in vorderster Front. Dort stehen zurzeit Lukas Hinterseer (Vertrag bis 2021), das teure Dauer-Missverständnis Bobby Wood (2021) und Manuel Wintzheimer (2022) unter Vertrag. Alleine anhand der Spekulationen über potenzielle Neuzugänge für das Sturmzentrum wird der erste Widerspruch in der Hansestadt deutlich. Denn zwei Namen werden heftig an der Gerüchtebörse gehandelt, die eines eint: sie versprechen gehobene Zweitliga-Qualität, stehen aber nicht für Entwicklung und damit eines der Markenzeichen Thiounes. Stellt also künftig der am Rhein in Ungnade gefallene „Aufstiegs-Garant“ Simon Terodde (32/Vertrag beim 1. FC Köln bis 2021) die Weichen auf Liga eins? Oder sichern sich die Rothosen die Dienste von Manuel Schäffler? 22 direkte Torbeteiligungen (19 Treffer, drei Assists) verbuchte der 31-Jährige in der abgelaufen Saison für Zweitliga-Absteiger SV Wehen Wiesbaden. Eine starke Quote des 31-Jährigen, der bekanntlich von Januar 2014 bis Juni 2016 das Trikot der Kieler Störche getragen hatte.

Dort hatten ihn seinerzeit die Verantwortlichen um Ex-Coach Karsten Neitzel trotz bestehenden Kontraktes bis 2017 aus sportlichen Gründen ausgemustert. Sportchef bei der KSV damals wie heute: Uwe Stöver. Der Rest der Geschichte ist bekannt. Stöver verließ das Nest der Störche im Frühjahr 2016 aus privaten Gründen. Das neu formierte Holstein-Team feierte unter der Regie von Neitzel-Nachfolger Markus Anfang zwölf Monate später den Zweitliga-Aufstieg – und auch Schäffler etablierte sich in Wiesbaden als zuverlässiger Torjäger auf Dritt- und Zweitliga-Ebene. Kein Wunder also, dass angesichts des drohenden Verlustes von KSV-Mittelstürmer Janni Serra (Vertrag bis 2021) auch an der Förde immer wieder der Name Schäffler die Runde machte. Beraten wird der gebürtige Bayer von Ex-Storch Fabian Wetter, der in der jüngeren Vergangenheit wiederholt öffentlich die gute Arbeit in Kiel gelobt hatte. Doch noch – Stand 6. Juli 2020 - hat es laut Stöver weder eine Anfrage noch ein offizielles Angebot für Serra gegeben. Und ohne einen Transfererlös für ihren U21-Nationalmannschafts-Angreifer dürfte es den Störchen schwerfallen, die Ablöse für den auch in Liga drei an Wiesbaden gebundenen Schäffler zu stemmen. Bei einem Verbleib Serras wäre die Sturmzentrale zudem mit ihm und Back-up Lion Lauberbach gut besetzt. Dann allerdings könnte der 22-Jährige nach Beendigung der kommenden Serie ablösefrei den Klub wechseln.

Ex-Storch und Torjäger Manuel Schäffler ist derzeit heiß umworben. © imago images / Marcel Lorenz

Anzeige

Stöver wird ohne die zu ihren Stammvereinen zurückgekehrten Leihkräfte Salih Özcan (1. FC Köln) und Emmanuel Iyoha (Fortuna Düsseldorf) nicht ewig auf lukrative Offerten für die anderenorts begehrten Top-Akteure der Kieler Offensive warten können. Dies gilt nicht nur für Serra, sondern auch für Jae-Sung Lee, dessen Engagement ebenfalls 2021 endet. Auch in Corona-Zeiten sind adäquate und finanziell darstellbare Alternativen auf dem Spieler-Markt auf diesen Positionen rar gesät. Interesse an einer Verpflichtung Lees sollen Crystale Palace (Premier League) und der RSC Anderlecht aus Belgien haben. Oder schnürt Lee künftig die Stiefel für den FC Augsburg, der in der Vergangenheit gute Erfahrungen mit Südkoreanern gemacht hat? Pikante Würze erhält die Liste der vermeintlichen Lee-Buhler beim Blick 90 Kilometer weit südlich. Wird der Hamburger SV tatsächlich - und mit welchen Finanzmitteln auch immer - konkret in Sachen Lee, ist ein spannender Poker programmiert. Verbunden mit einer unmissverständlichen Vorgabe von Uwe Stöver: „Es gibt keinen Corona-Rabatt.“

Holstein Kiel: Die Saison 2019/20 in Bildern 1. Spieltag: Holstein Kiel spielt zu Hause gegen den SV Sandhausen 1:1-Unentschieden. Torschützen: 0:1 Behrens (4.), 1:1 Iyoha (54.). ©

Zum Feierabend des Wochenstartes hier noch ein Gedicht zur allgemeinen Erbauung. Entliehen von der Nordsee-Zeitung Bremerhaven und kurz vor dem Anpfiff der Erstliga-Relegation zwischen Heidenheim und Bremen ergänzt mit der Tagesaktualität aus eigener Lyrik-Feder: Die Hosen sind rot, die Stutzen blau – raus ist der Trainer beim HSV. „Osna“ feiert Thioune, in Lila und Weiß - doch nun fragt sich „Heidi“: Was soll der ...? Grün ist die Hoffnung, die Beine sind schlapp – nass ist die Weser, steigt Werder heute ab? Bremen trägt Trauer, wenn es passiert – die Zweitliga-Mauer, das frustriert. Der Norden würde bunter, in sieben Farben – von Braunschweig bis Kiel, niemand müsste darben.