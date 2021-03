Opa - Der Holstein-Blog: Holstein Kiel in geheimer Mission

Hand aufs Herz, wer von uns „Otto Normalverbrauchern“ blickt bei den sich ständig ändernden Verordnungen im Zusammenhang mit der Pandemie noch bis ins letzte Detail durch? Was schon im Alltag zu einer Herkulesaufgabe gerät, sorgt im Profifußball für Fragezeichen ohne Ende.Duelle gegen englische Konkurrenten durften deutsche Champions-League-Teilnehmer unter anderem wegen der sich daraus ergebenden Quarantäne-Konsequenzen weder zu Hause noch auf der Insel austragen. Genehmigt aber wurden Spiele in Budapest – einer Metropole mit einer 14-Tage-Inzidenz von über 800.

Brechen wir die Problematik herunter auf die Zweite Bundesliga in Deutschland. Am Abend des 26. Februar spielte Jahn Regensburg gegen den SC Paderborn. Und siegte auch ohne Cheftrainer Mersad Selimbegovic auf der Bank mit 1:0. Der 38-jährige Coach hatte sich fünf Stunden vor dem Anpfiff (!) wegen eines positiven Corona-Befundes in häusliche Isolation begeben müssen. Seine Mannschaft aber lief auf. Wenig später wurde der Jahn wegen elf Infektionsfällen aus dem Fußball-Verkehr gezogen.