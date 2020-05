Opa - Der Holstein-Blog: Holstein Kiels großes Plus ist die Bank

Nut 60 Sekunden später erhöhte der gleichfalls in der 73. Minute für „Emma“ Iyoha (Torschütze zum 1:0) eingewechselte Lion Lauberbach zum 3:1. Auch der 22-jährige Stürmer feierte damit seine Tor-Premiere in Liga zwei. Die Vorlage dazu hatte David Atanga (eingewechselt in der 65. Minute für Fabian Reese) geliefert. Drei Beispiele für die uralte Geschichte vom goldenen Trainerhändchen.

Ein Satz, den es lohnt, zu analysieren. Jannik Dehm betrat nach zehnmonatiger Schienbeinbruch-Zwangspause in der 73. Minute erstmals wieder den Rasen und traf nur fünf Minuten später zur 2:1-Führung. Es war der erste Zweitliga-Treffer des 24-Jährigen in seinem 35. Einsatz im Bundesliga-Unterhaus.

Glück gehört dazu, um derartige Großtaten auch ohne Leistungsträger wie Janni Serra (Reha nach Oberschenkel-OP) und Salih Özcan (muskuläre Probleme im Oberschenkel) zu vollbringen. Sowohl die Entscheidungen des Schiedsrichters als auch auch die mangelhafte Chancenverwertung der Schwaben spielten den Störchen in die Karten. Doch den Löwenanteil an dem erst vierten Heim-Dreier dieser Saison besaßen sie selbst. Eine „hervorragende kämpferische Leistung“ bescheinigte Cheftrainer Ole Werner seiner Mannschaft. Seinen eigenen Anteil am Gelingen verpackte der 32-Jährige in einem besonderen Lob für seine „zweite Reihe“: „Die Bank hat heute das Spiel entschieden.“

Das Kontrastprogramm bot Stuttgarts Coach Pellegrino Matarazzo. Der brachte in der 76. Minute Roberto Massimo. Dessen zwei krasse Individual-Schnitzer führten die Nordlichter auf die Siegerstraße.

Schon beim bitteren 2:2 in Regensburg mit dem Last-Minute-Elfmeter in der Nachspielzeit für den SSV Jahn zum Auftakt des Re-Starts hatten Atanga und Finn Porath als Joker zwischenzeitlich für frischen Wind in Reihen der Störche gesorgt. Die Kieler scheinen – wie in der Vergangenheit oft von ihnen betont - in der Breite tatsächlich gut aufgestellt. Besser zumindest als der VfB Stuttgart an diesem Sonntag. Was bei näherer Betrachtung etwas verwundert. Schließlich stand das neunköpfige schwäbische Einwechselkontingent an diesem Tag laut transfermarkt.de für einen Marktwert in Höhe von fast 27 Millionen Euro. Die knapp vier Millionen Euro der Kieler Bank nehmen sich dagegen bescheiden aus. Alleine der Stuttgarter Orel Mangala wird als „wertvollster Zweitligaspieler“ mit einem Wert von elf Millionen Euro taxiert.

Fünf Akteure dürfen bekanntlich bis zum Saisonende eingewechselt werden. Eine der Folgen der Corona-Krise geschuldete Neuregelung, die das Joker-Dasein aufwertet und für die strategischen Überlegungen der Trainerstäbe eine immense Bedeutung besitzt. Der Ex-Kieler Marvin Ducksch steht mit seinem Doppelpack für Hannover 96 in Osnabrück als Musterbeispiel. Im Optimalfall könnte sich dieser Zustand in den verbleibenden sieben Partien auch für die Störche noch zu einem großen Plus entwickeln.