Opa - Der Holstein-Blog - Holstein Kiels Zweitliga-Prognose: heiter bis sonnig

Der 8. Juni 2020 – nicht nur aus Sicht des Zweitligisten Holstein Kiel erneut ein Abend für die Fußball-Historie. Wieder avancierte Störche-Angreifer Jae-Sung Lee im Hamburger Volksparkstadion mit seinem Ausgleichstor zum 3:3 (1:2)-Endstand in der vierten Minute der Nachspielzeit zum Hauptdarsteller. Wie schon am 3. August 2018, als der Südkoreaner beim 3:0-Triumph der Kieler beim ruhmreichen HSV die Fachwelt in Begeisterung versetzt hatte.

Es bleibt dabei: Egal, ob vor brodelnder Kulisse oder im Geisterspiel - der HSV kann gegen Holstein in Liga zwei nicht gewinnen. Das Pendel des erzwungenen Glücks, das die Rothosen im Hinspiel beim ebenfalls in letzter Sekunde erzielten Treffer zum 1:1 hatten, schlug an diesem Montagabend in die andere Richtung aus. Und doch gab es gravierendere Unterschiede zwischen diesen beiden Duellen als lediglich die Fügung des Schicksals. Denn am 9. November des vergangenen Jahres hatten die Hanseaten das Geschehen selbst in Unterzahl im Holsteinstadion so dominiert, wie man es von einem Aufstiegskandidaten erwarten darf. Diesmal – und das war die eigentliche Überraschung – stellten die Störche unter dem Strich und unabhängig von der Torfolge das bessere Team. Dass die Zahlen eines Spiels nicht zwanghaft überkritische Rückschlüsse auf die Leistung einer Mannschaft zulassen, merkte Ralf Becker als Experte im Sky-Studio zurecht an. Bei Ansicht folgender statistischer Werte indes musste auch der Ex-Holstein- und -HSV-Sportchef zugeben, dass sie Anlass zur schonungslosen Analyse gäben: Torschussverhältnis: 17:6 pro Kiel. Ballbesitz: 52:48 Prozent pro Kiel. Zweikampfquote: 57:43 Prozent pro Kiel!

Die individuelle Qualität des HSV ist beim Blick auf Zweitliga-Assist-König Tim Leibold (15 Torvorlagen) oder den finnischen Leih-Stürmer Joel Pohjanpalo (sieben Treffer in bislang 556 Spielminuten) erstligareif. Im Kollektiv allerdings funktioniert der HSV anno Juni 2020 so durchschnittlich, wie es der sechste Platz in der Rückrunden-Tabelle auch bildhaft ausweist. Holstein Kiel agierte als Gesamtgebilde mutiger und im Spielaufbau kreativer. Die Laufwege und die sich daraus ergebenen Passfolgen wirkten einstudierter, selbstverständlicher. Ohne Zweifel ein Verdienst von Ole Werner, des mit 32 Jahren jüngsten Trainers im deutschen Profifußball. Das verdiente Remis wurde nicht tief stehend ermauert, sondern mit spielerischer Substanz und toller Moral errungen. In einem Punkt allerdings lagen die Kontrahenten auf Augenhöhe: die immer wiederkehrenden defensiven Aussetzer! Speziell aus diesem Blickwinkel wird die Personalplanung der Störche mega-spannend. Sportchef Uwe Stöver hatte in der vergangenen Woche in einem Sportbuzzer-Interview angekündigt, im Rahmen des ihm vorgegebenen Finanzrahmens in ein vertretbares Risiko gehen zu wollen. Eine in von diversen Unwägbarkeiten geprägten Corona-Zeiten durchaus beachtliche Aussage. Die Planungssicherheit für die vierte Zweitliga-Saison in Folge ist bei nunmehr 39 Punkten und dem Restspielplan mit den beiden kommenden Heimspielen gegen Wehen Wiesbaden und Dynamo Dresden zu 99,9 Prozent gegeben. Von den eingesetzten Akteuren am Montagabend dürften – Stand heute – folgende Spieler auch in der kommenden Spielzeit das Störche-Trikot tragen: Tor: Ioannis Gelios – Abwehr: Jannik Dehm, Phil Neumann, Hauke Wahl, Stefan Thesker, „Jojo“ van den Bergh. Mittelfeld: Jonas Meffert, Alexander Mühling, Finn Porath. Angriff: Fabian Reese, „Rudi“ Baku. Dazu kommen noch die Einwechsler Dominik Reimann (Tor), David Atanga und Lion Lauberbach (Offensive) sowie die ausgeliehenen Rückkehrer Benjamin Girth (Osnabrück) und Daniel Hanslik (Rostock).

Das Gerüst steht. Eine optimistisch stimmende Zukunftsweiche. Der Verlust des torgefährlichen Mittelfeld-Antreibers Salih Özcan (zurück zum 1. FC Köln) muss dagegen qualitativ kompensiert werden. Auch die Fragezeichen hinter dem Verbleib von Torjäger Janni Serra und des Unterschiedspielers Lee schärfen die Sinne der Kieler Kaderplaner. Die einzukalkulierenden Ablösesummen für dieses vertraglich bis 2021 an die Störche gebundene Duo geben den Störche-Verantwortlichen allerdings im Fall der Fälle einen nicht zu unterschätzenden Spielraum. Vielleicht auch dazu, um mit Fortuna Düsseldorf über eine Verlängerung der Leihe oder gar eine Verpflichtung von Emmanuel Iyoha zu verhandeln. Der erst 22-Jährige rangiert nach seinem Treffer im Volkspark zum zwischenzeitlichen 2:2 mit acht Toren intern auf Platz zwei hinter Lee (neun Treffer). Euphorisch vorschnell nach den Sternen greifen zu wollen, verbietet sich. Zur Erinnerung: Noch am neunten Spieltag dieser Serie rangierten die Störche mit acht Zählern auf Relegationsrang 16. Doch so groß wie es die Punktedifferenz in der Tabelle nach 30 Spieltagen anzeigt, ist die Differenz zu den Top 3 der Liga dank der Arbeit des Trainerstabes mit „Chef“ Ole Werner an der Spitze wahrlich nicht. Prognose: heiter bis sonnig! Und der HSV? Für den zählt im Aufstiegsrennen natürlich nicht die B-Note für den künstlerischen Eindruck, sondern ausschließlich das Ergebnis. Selbst Trainer-Routinier Dieter Hecking lässt allerdings aktuell die angemessene Souveränität vermissen. Zum wiederholten Male seit dem Re-Start ließen die Hamburger in der Nachspielzeit Punkte liegen. Ein Lied, das auch Ole Werner singen kann. Der aber vermied in den vergangenen Wochen Begriffe wie Pech, Schicksal oder Ähnliches, sprach nonverbal von mangelnder Qualität in seinen Reihen in entscheidenden Momenten. Eine korrekte, weil ehrliche Bestandsaufnahme. Der 23 Jahre ältere Hecking hingegen meinte am späten Montagabend mit Blick auf die in dieser Phase fünf „verschenkten“ Zähler in einer Mischung aus Frust und Ratlosigkeit: „Da eine Antwort zu finden, wäre wahrscheinlich etwas für Psychologen.“ Zählt dieser Part nicht auch zum Aufgabenbereich eines Fußball-Lehrers, könnte eine ketzerisch formulierte Fragen-Ergänzung lauten.

