Opa - Der Holstein-Blog - Holstein und die bösen Geister: Nachspielzeit gerät zur Horror-Show!

Ohne Corona hätte das Pfingst-Wetter 2020 einen Eintrag in die Geschichtsbücher mit einer Superlativ-Beschreibung sicher: exorbitant überragend! Ob dies auch die Profis des Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel so empfunden haben, ist äußerst fraglich? Zum einen dürfen sie aufgrund der DFL-Hygiene- und -Gesundheitsvorgaben auch den schönsten Sonnenschein im Grundsatz nur auf dem heimischen Balkon oder im eigenen Garten genießen, müssen Kontakte zu anderen Menschen auf ein absolutes Minimum reduzieren. Vor allem aber das bittere Last-Minute-1:2 gegen Liga-Primus Arminia Bielefeld dürfte ihnen die Laune verhagelt haben.

Seit dem Re-Start erleben die Störche die Nachspielzeit der Geisterspiele als echte Horror-Show. In Regensburg kassierten sie nach eigener 2:0-Führung in der 92. Minute das 2:2. In Bochum (1:2) ließ Jannik Dehm in der 91. Minute einen Riesen zum möglichen 2:2 aus. Am Pfingstsonnabend nun gab Arminen-Joker Sven Schipplock den Spielverderber. Wann? Natürlich in der „Verlängerung“, in der 92. Minute!