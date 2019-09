Opa - Der Holstein-Blog - Sonntags-Motto: Es steht viel auf dem Spiel für Holstein Kiel!

Für Holstein Kiel steht viel auf dem Spiel an diesem Sonntag in Fürth. Zwei Jahre lang surften die Nordlichter trotz Trainer-, Sportdirektoren- sowie zahlreicher Spielerwechsel im Bundesliga-Unterhaus auf der Sympathie- und Erfolgswelle. Jetzt droht den Störche-Profis und -Anhängern der knallharte Existenzkampf in der Zweiten Fußball-Bundesliga.

Verlieren ist an diesem Sonntag ab 13.30 Uhr überhaupt keine Option! Drei Punkte trennen den Tabellen-16. zurzeit vom unteren Mittelfeld. Die dritte Niederlage in Folge könnte den Abstand anwachsen und damit das Selbstvertrauen nach Spieltag acht weiter schwinden lassen.

Auch für den von allen guten Wünschen begleiteten Hoffnungsträger Ole Werner besitzt das Duell im Frankenland immense Bedeutung. Ungeachtet aller Vorschusslorbeeren, aller berechtigter Vertrauensvorschüsse, aller Sympathiebekundungen der Spieler für das Trainertalent aus eigenen Reihen – das ausschlaggebende Argument, um den Status des 31-jährigen, angehenden Fußball-Lehrers vom Interimscoach zur Dauerlösung als Nachfolger des freigestellten Andre Schubert zu wandeln, ist Erfolg. Den eigentlich erforderlichen Faktor Zeit kennt dieses Branche nur sehr bedingt bis gar nicht.

Verlieren in Fürth verboten! Dieses Motto steht auch auf dem Dienstplan von Fabian Wohlgemuth. Bei einem neuerlichen Misserfolg gerät der Geschäftsführer Sport endgültig in die Zwickmühle: Weiter (zumindest bis zur Länderspielpause nach dem folgenden Heimspiel gegen Regensburg) auf der Werner-Welle schwimmen oder doch Chefcoach Nummer drei in dieser noch jungen Saison anheuern? Es wäre bereits Wohlgemuths letzte Patrone auf diesem Gefechtsstand.

Erfreulicherweise regiert noch der Konjunktiv. Aber im Fall des schlechten Falles kommen unangenehme Fragen auf den gemeinhin in der Szene als gut vernetzt bekannten Wohlgemuth zu. Der Abschied von Ex-Trainer Tim Walter zum VfB Stuttgart im vergangenen Frühjahr kam wenig überraschend. Warum also verlief die Trainersuche in den Wochen danach derart ergebnislos? War die Personalie Andre Schubert doch ein nicht bis ins Detail geplanter und durchdachter Schnellschuss ohne faktische Alternative – ein erst vier Tage vor dem Start in die Saisonvorbereitung verpflichtetes Missverständnis?

Auch die von Wohlgemuth maßgeblich bestimmte Kaderzusammenstellung muss dann auf den Prüfstand. Der zweite große Umbruch binnen eines Jahres mündete in verbliebener Erfahrung (Jae-Sung Lee, Alexander Mühling, Hauke Wahl, Dominick Schmidt, „Jojo van den Bergh, Jonas Meffert, Janni Serra etc.) sowie in einer Ansammlung hochtalentierter Novizen. Grundsätzlich eine gute Mischung. Doch echte Leit-Störche sucht der geneigte Beobachter aktuell vergeblich. Ein bitteres Vermächtnis der kurzen Amtszeit Schuberts ohne Ansätze einer Hierarchie-Förderung im Team?

Spieler besser machen, diese dann teuer verkaufen und satte Transfererlöse erzielen - der in der jüngeren Vergangenheit oft gepriesene Kieler Weg ist alles andere als ein Selbstgänger. Gerade in der Krise braucht es Teamspirit, echte Kerle, die vorangehen, und eine Qualität auf dem Rasen, die zumindest für radikale Fehler-Minimierung bürgt. Ansonsten wird es im Stahlbad Zweite Bundesliga ganz schnell mächtig heiß. Der angedachte Plan, auf dem Polster einer soliden Punkteausbeute Talente sukzessive an ihr bestmögliches Niveau zu führen, liegt angesichts der Magerkost von nur fünf Zählern nach sieben Partien vorerst auf Eis.

Nur nicht in Fürth verlieren! Ansonsten klebt das Etikett „Abstiegskampf“ längerfristig am Revers der Kieler. Ob der eher auf spielerische Finesse ausgerichtete Holstein-Kader für diesen vor allem mental extrem anspruchsvollen Knochenjob gewappnet ist?

Statistiken sind dazu da, um widerlegt zu werden. Sagt der im Sinkflug befindliche Fußballer und wirft fünf Euro ins Phrasenschwein. Also, listen wir die Holstein-Zahlen auf: Der letzte Auswärtssieg der Störche datiert vom 23. Februar (3:1 in Bochum). Danach gab's saisonübergreifend in acht Begegnungen in der Fremde nur einen Zähler bei einem Torverhältnis von 6:19. In allen sieben Spielen dieser Serie gerieten die Störche mit 0:1 in Rückstand. Nur nach einer der vergangenen 21 Partien stand am Ende aus Kieler Sicht hinten die Null (3:0-Sieg gegen Dresden am 12. Mai). Die Zweitliga-Bilanz bei Gastspielen in Fürth: 0:0 und 1:4!

Bitter zudem: Die Torfabrik der vergangenen zwei Spielzeiten (17/18: 71 Treffer/Rang eins; 18/19: 60 Treffer/Rang drei) streikt. Gemeinsam mit Tabellennachbar Darmstadt 98 liegen die Störche mit jeweils nur sechs Buden in dieser Saison am Ende des Rankings. Dass Südkorea-Import Jae-Sung Lee, der sich nach Urlaubserholung im Sommer und einer Saisonvorbereitung ohne größere Länderspiel-Reisen formstark präsentiert, alleine vier Tore erzielt hat, führt seine Kollegen schon in Fürth in die Bringschuld. Das Sonntags-Motto: Es steht viel auf dem Spiel für Holstein Kiel!

Wie schnelllebig das Geschäft ist, belegt die anhängende Spieler-Galerie. Ein echtes Dreamteam, bestehend aus ehemaligen Profis der KSV Holstein der vergangenen zwei Jahre. Während Marvin Ducksch, Masaya Okugawa, Christopher Lenz und Laszlo Benes auf Leihbasis das KSV-Trikot trugen, wechselte „King“ Schindler nach Ende seiner Vertragslaufzeit im vergangenen Sommer ablösefrei die Vereinsfarben. Für das Sextett Kenneth Kronholm, Patrick Herrmann, Atakan Karazor, Rafael Czichos, David Kinsombi und Dominick Drexler generierten die Störche Transfereinnahmen in Höhe von fast zehn Millionen Euro. Dazu kommen noch rund zwei Millionen Euro für die Ex-Trainer Markus Anfang und Tim Walter. Viel Geld für Namen, bei denen rosige Erinnerungen wach werden. Doch was kommt nun?