Opa - Der Holstein-Blog - Sven Boy: „Pokal ist schön, das Tagesgeschäft ist deutlich wichtiger“

Der aktuell als Cheftrainer des Oberligisten PSV Neumünster tätige Boy kann sich noch gut erinnern an den 16. März 2004. Damals, als der rustikale Verteidiger im Trikot des Zweitligisten VfB Lübeck als Überraschungs-Gast des DFB-Pokal-Halbfinales bei Werder Bremen antrat. Die Hanseaten feierten am Saisonende das Double, doch die Grün-Weißen von der Lohmühle mit Dieter Hecking als Coach und dem jetzigen HSV-Trainer Daniel Thioune im Sturm verlangten den Hanseaten an diesem Abend im Weserstadion vor 8000 Schlachtenbummlern alles ab. Anzeige

Glücklich mit 3:2 hatte Werder am Ende nach Verlängerung die Nase vorn. „Das war ein großer Moment, sicher. Wir hatten Berlin vor der Tür. Doch schon einige Wochen später hat jeder gesagt: Scheiß auf dieses Spiel“, so Boy. Den Grund für diesen von Frust geprägten Sinneswandel liefert die Abschlusstabelle dieses Spieljahres. Der VfB stieg in Liga drei ab! „Wir haben nach dem Werder-Spiel viele Punkte verschenkt. Und mussten am Ende feststellen: Pokal ist schön, das Tagesgeschäft Zweite Liga aber deutlich wichtiger“, lautet Boys spätes und doch noch heute gültiges Fazit.

Mehr anzeigen

Aus diesem Blickwinkel teilt der ehemalige Holstein-Kapitän auch grundsätzlich die Meinung von Jonas Meffert. Der Chef des sportlichen Abschirmdienstes im defensiven zentralen Mittelfeld der aktuellen Störche hatte Mitte dieser Woche gegenüber dem KN-Sportbuzzer gesagt: „Ich gewinne lieber die beiden Punktspiele am Wochenende und verliere das Bonusspiel unter der Woche mit 0:10.“

Natürlich sei es cool, so Meffert weiter, gegen eine Mannschaft wie die des FC Bayern zu spielen. Doch alle Konzentration gelte zu 100 Prozent dem Liga-Alltag. Auch Boy kennt die Empfindungen, wenn sich in der Nachbarkabine des Holsteinstadions der Rekordmeister aus München umzieht. Am 10. Mai 2005 gaben die Bajuwaren mit Oliver Kahn, Michael Ballack, Mehmet Scholl und Bastian Schweinsteiger, der am kommenden Mittwoch als ARD-Experte fungiert, im Rahmen eines Freundschaftsspiels ihre Visitenkarte an der Förde ab. „Die Namen haben sich geändert, der Mythos des FC Bayern ist gleich geblieben“, sagt Boy. Mit #GABFAF Profi-Video für Euren Amateurklub im Wert von 5000 Euro gewinnen: gabfaf.de/video

Und einen Rat gibt der 117-fache Zweitligaprofi, der unter anderem für Eintracht Braunschweig, Vfl Bochum. Arminia Bielefeld und Greuther Fürth seine Stiefel schnürte, auch gerne weiter: „Zwei, drei Unachtsamkeiten reichen den Bayern im Normalfall. In der Not musst du dir auch mal mit Rumpelfußball helfen. Und du musst zum richtigen Zeitpunkt gute Konter fahren. Wie zuletzt Union Berlin beim 1:1 gegen Bayern im Dezember.“ Vier Tage nach Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Thomas Müller und Weltfußballer Robert Lewandowski kommen Marius Gersbeck, Marvin Wanitzek, Jerome Gondorf und Philipp Hofmann mit dem KSC nach Kiel. Das erste Spiel der dann noch 19-teiligen Restserie im Bundesliga-Unterhaus. „Wenn du am Ende als Kieler auf Platz eins oder zwei in der Tabelle stehst, kriegst du das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht heraus. Ganz gleich, was am 13. Januar im Pokal passiert ist,“ sagt Sven Boy. Einer, der wissen sollte, wovon er spricht.

Diese Spieler haben Holstein Kiel in der Vergangenheit geprägt: Sven Boy trug zwar auch das Trikot von Eintracht Braunschweig, Greuther Fürth und Arminia Bielefeld, aber die mit Abstand längste Amtszeit verbrachte der Verteidiger bei Holstein Kiel. Zwischen 2004 und 2010 bestritt Boy für die Störche 146 Spiele und erzielte sechs Tore. ©

Der Spieltags-Tipp von Sven Boy: SV Sandhausen – Heidenheim 1:2 KSC – Greuther Fürth 1:2 St. Pauli – Holstein Kiel 1:2 Osnabrück – Würzburger Kickers 3:1 Nürnberg – Hamburger SV 1:2

Paderborn – Aue 4:1 Darmstadt – Hannover 96 1:1 Regensburg – Bochum 1:3 Braunschweig – Düsseldorf 1:0