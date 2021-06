Opa - Der Holstein-Blog: Werners Wort wegweisend

Als im Mai 2018 die Tränen nach der 0:1-Niederlage gegen den VfL Wolfsburg im Relegations-Rückspiel getrocknet waren, wartete auf die KSV Holstein vor dem zweiten Jahr in Liga zwei eine echte Herkulesaufgabe: Der damals gefeierte Erfolgstrainer Markus Anfang wechselte zum 1. FC Köln, Sportchef Ralf Becker zum HSV. Abwehrchef Rafael Czichos und der zum besten Mittelfeldspieler der Saison gekürte Dominick Drexler (über den Umweg Midtjylland) folgten ihrem Coach an den Rhein. Das Quartett bescherte den Kielern Ablöse-Erträge in Höhe von rund 5,5 Millionen Euro. Top-Torjäger Marvin Ducksch hinterließ derweil nicht nur sportlich ein Riesenloch. Sein Wechsel nach Düsseldorf brachte den Störchen auch keinen Ertrag, Ducksch war von St. Pauli nur ausgeliehen.Die neu verpflichteten Fabian Wohlgemuth (Sportchef) und Tim Walter (Cheftrainer) reinvestierten in den personellen Neuaufbau: unter anderem in Hauke Wahl (400.000 Euro/FC Ingolstadt), Janni Serra (300.000 Euro/Borussia Dortmund II) und Benjam Girth (SV Meppen/400.000 Euro). Spieler wie Stefan Thesker und Jannik Dehm kamen ablösefrei oder wurden wie Masaya Okugawa, Mathias Honsak (beide RB Salzburg) und später Laszlo Benes (Gladbach) ausgeliehen.

