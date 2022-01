Wenn der Opa eine NHL-Legende ist: Die besondere Geschichte hinter Indians-Spieler Esposito-Selivanov

So verheißungsvoll, wie sein Name ist, war auch sein Saisonstart bei den Hannover Indians: Niko Esposito-Selivanov traf am 24. September zum 1:0 gegen die Crocodiles Hamburg, einen Tag nach seinem 23. Ge­burts­tag. Weil es sich bei der Partie um das offizielle Saisoneröffnungsspiel handelte, schoss der Stürmer damit beim 3:2-Sieg das erste Tor der gesamten Eishockey-Oberliga. Zwar kamen in den 30 Begegnungen danach nur sechs weitere Treffer hinzu – aber geschenkt, die Indians haben ihn nicht als Topscorer geholt. Außerdem ist Esposito-Selivanov schon wegen seiner persönlichen Geschichte ein besonderer Typ.

Der Doppelname zeigt, dass Blut aus zwei Eishockey-Familien in seinen Adern fließt. Sein Vater Alexander Selivanov bestritt En­de der 90er-Jahre insgesamt sieben Saisons in der National Hockey League (NHL), zu Beginn der Nullerjahre kam er auch auf sieben Spielzeiten in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) – überwiegend für die Krefelder Pinguine. Selivanov war verheiratet mit der Amerikanerin Carrie Esposito, während seiner NHL-Zeit in Tampa kam Niko 1998 in St. Petersburg in Florida zu Welt. Carrie (verstarb 2012 in Krefeld) war die Tochter von Phil Esposito, der eine echte NHL-Legende ist. Der Großvater von Niko Esposito-Selivanov gewann mit den Boston ­Bruins 1970 und 1972 zweimal den Stanley-Cup und belegt mit 717 Toren in 1282 Saisonspielen noch heute den siebten Platz in der ewigen NHL-Torjägerliste. Zudem erhielt Esposito zahlreiche Pokale und Auszeichnungen.