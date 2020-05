Opas Bergfest: Dresden, Abstand-Jubel und andere Widersprüchlichkeiten

Am heutigen Donnerstag (14. Mai) war dann unter Einbeziehung der Zweitligisten die Abstimmung zu den Themenpaketen geplant. Zur Verabschiedung der Satzungsänderung wird eine Zweidrittel-Mehrheit benötigt. Doch die DFL-Oberen hatten die Rechnung ohne ihre 36 Wirte gemacht. Bereits am frühen Mittwochnachmittag stand fest: es gibt keinen Konsens. Das angedachte Votum wurde kurzerhand um eine Woche verschoben.

Folgender Satz gehört zum Standard-Repertoire dieser Branche: Der Profifußball ist ein schnelllebiges Geschäft. Eine auch heute gültige Formulierung, die in Corona-Zeiten sogar noch eine neue Dimension erfahren hat. Mittwoch, 13. Mai 2020: Auf den Tag genau vor drei Jahren feiert Holstein Kiel dank eines 1:0-Sieges in Großaspach den Aufstieg in die Zweite Bundesliga. Doch im Wonnemonat 2020 diktieren andere Schlagzeilen die Tagesaktualität.

Zurück zu den Kieler Störchen. Die sollen am Sonnabend (13 Uhr) zum Geisterspiel in Regensburg antreten. Die nach diversen Testreihen virusfreien Akteure dürfen knackige Zweikämpfe führen oder in feuchten Luftduellen sämtliche Abstandsregeln ignorieren. Die Jubel-Vorschrift nach Torerfolgen indes orientiert sich wieder an die im Alltag gültigen Vorgaben. Verstehe das ein anderer! Wir dürfen sehr gespannt sein, ob und wie die Profis auf Knopfdruck ihre Emotionen kontrollieren können. Und dieses Beispiel ist nur eine der zahlreichen Widersprüchlichkeiten der neuen Spielordnung.

Jannik Dehm im Kreis der spielfähigen Störche

Immerhin ein Holstein-Akteur sieht in diesem Corona-Dschungel einen Silberstreif am Horizont. Rechtsverteidiger Jannik Dehm gehört erstmals seit seinem Schienbeinbruch am 22. Juli 2019 wieder zum Kreis der spielfähigen Störche. Zumindest in der Theorie. Denn, dass der 23-Jährige in Regenburg zum 20-köpfigen Spieltagskader zählt, ist ebenso wahrscheinlich wie ein Zweitliga-Auftritt Dynamo Dresdens in gut zwei Wochen.

Die Sportbuzzer-Redaktion hat derweil die Stiefel geschnürt. Am kommenden Sonnabend ab 11 Uhr stimmt der Sportbuzzer Kiel mit seinem Liveticker auf den Re-Start der KSV Holstein ein. Mit den neuesten Informationen, Hintergründen und dem Spielgeschehen in Wort und Bild. Und mit Live-Videos auf dem Facebookkanal des Sportbuzzers vor dem Anpfiff sowie in der Pause gegen 13.50 Uhr mit einer Halbzeit-Analyse. Wir freuen uns auf euch. Und denkt dran: keine Partys oder andere Formen der Rudelbildung anlässlich der Partie – weder an der frischen Luft noch zu Hause! Bleibt diszipliniert! Bei Nichteinhaltung könnte die Fortsetzung des Spielbetriebes zügiger als gedacht wieder gestoppt werden. Das Geschäft ist in diesen Tagen halt extrem schnelllebig.