Opas Bergfest - Holstein Kiel: Die Suche nach dem Lachen im Nirgendwo

Sandhausen? Irgendwo im Nirgendwo – und doch nur sieben Kilometer von Heidelberg entfernt. Den Touristen-Magneten am Neckar im Rückspiegel, geht’s über Landstraßen, vorbei an Feldern in weitgehend unbewohntes Gebiet der knapp 15.000 Einwohner zählenden Gemeinde. Und plötzlich reibt sich der Besucher die Augen. Da steht sie, die Heimstätte des SVS, das BWT-Stadion am Hardtwald. Das gesamte Areal sieht von außen aus wie eine aufgepeppte Bezirkssport-Anlage, innen aber ist Platz für 15.414 Zuschauer – und damit für immerhin knapp 400 mehr als im Holstein-Stadion.

Nicht die einzige Überraschung, die der Fußball-Stolz der Kurpfalz zu bieten hat, wie die Jahres-Statistik 2019 belegt. 48 Punkte holten die Schwarz-Weißen unter Trainer Uwe Koschinat in 33 Partien (Schnitt: 1,45 Punkte pro Partie). Holstein sammelte im gleichen Zeitraum 41 Zähler ein (Schnitt: 1,24). Seit sieben Liga-Spielen in Folge ist der SVS ungeschlagen, eroberte bei Herbstmeister Arminia Bielefeld ein 1:1, bezwang vor heimischer Kulisse den VfB Stuttgart mit 2:1 und trotzte in der Vorwoche dem HSV ein 1:1 am Hardtwald ab. Respekt!

Der fast schon traditionelle Dauer-Abstiegsfavorit Nummer eins rangiert mit 23 Punkten als Tabellen-Neunter mit einem Zähler Vorsprung genau einen Platz vor den Störchen. Trotz der im Schnitt lediglich 7653 Anhänger bei Heimspielen (Platz 17 in der Zuschauer-Tabelle) und einem von transfermarkt.de bezifferten Kader-Marktwert in Höhe von „nur“ 14,05 Millionen Euro (Holstein: 20,85 Millionen Euro).

Kapitän Dennis Diekmeier, aus seiner Zeit beim Hamburger SV bekannt als torungefährlichster Außenverteidiger der Bundesliga und „Weltmeister“ in den sozialen Medien, sowie der Isländer Rurik Gislason, sexiest Player der WM 2018 in Russland, ragen mit ihrer Prominenz aus der schwarz-weißen Bodenständigkeit heraus. Nachhaltig wichtiger aus sportlicher Sicht ist allerdings dieser Fakt: Der SV Sandhausen spielt seine achte Zweitliga-Serie in Folge!

Ein Erfolg, an dem sich die Kieler Störche orientieren sollten. Sandhausen liegt jedenfalls derzeit nicht nur tabellarisch deutlich näher als beispielsweise der SC Freiburg, dessen beeindruckende Historie an der Förde gerne als leuchtendes Vorbild gewählt wird. Das weiß auch der für realistische Einschätzungen stehende Holstein-Sportchef Uwe Stöver. Der 52-Jährige trifft am Sonntag am Hardtwald einen alten bekannten wieder. Von 2009 bis 2015 arbeitete Stöver beim damaligen Zweitligisten FSV Frankfurt eng mit Mikayil Kabaca zusammen. Damals agierte der heute 43-Jährige als Teammanager der Hessen, seit Juli 2017 bestimmt Kabaca in seiner Funktion als Sportlicher Leiter maßgeblich die Geschicke in Sandhausen.

Spannende Tage auch abseits der Zweitliga-Spiele liegen vor den Störchen. Wie etwa die im Trainingslager von Oliva Nova (10. bis 28. Januar) zu erwartenden Gespräche mit den Routiniers Dominik Schmidt und „Jojo“ van den Bergh (in Sandhausen gelbgesperrt), deren Verträge im Sommer auslaufen. Verändert Stöver den Kader möglicherweise durch Leihgeschäfte? Werden vielleicht Verhandlungen mit dem Trio Janni Serra, Jae-Sung Lee und Alexander Mühling, deren Arbeitspapiere am 30. Juni 2021 auslaufen, mit dem Ziel vorzeitiger Verlängerungen geführt? Erwägen die Störche, die vertraglich postulierte Kaufoption für die Kölner Leihkraft Salih Özcan zu ziehen? Winkt gar ein wirtschaftlich potenter Klub aus dem In- oder Ausland mit Geldscheinen, um einen der Störche bereits im Winter zu verpflichten?

Vor der Beantwortung dieser Fragen aber steht der Trip in die Kurpfalz. Die letzte Dienstreise des Jahres zwei Tage vor Heiligabend. Dort, wo die Störche in Liga zwei bislang zweimal antraten - und jeweils mit leeren Händen heimkehrten. 2:3 hieß es im April dieses Jahres. Eine Niederlage, die zugleich das Ende aller kühnen Aufstiegsträume bedeutete. Und 1:3 vor fast genau zwei Jahren am 17. Dezember 2017, als die Kieler als Aufsteiger und Herbstmeister des Bundesliga-Unterhauses den Kürzeren zogen. Nein, einen Grund zum Lachen hatte Holstein Kiel bislang nicht in Sandhausen. Vor den Toren Heidelbergs. Irgendwo im Nirgendwo.