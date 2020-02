Opas Bergfest - Holstein Kiel winkt Titel: „Best of the rest“

Wenn's läuft, dann läuft's! Diese nicht nur für den Fußball gültige Binsenweisheit gilt für den Zweitligisten Holstein Kiel dieser Tage vollumfänglich. 33 Punkte weist das Konto der Störche nach ihrem fulminanten Zwischenspurt aus. Die überaus erfreuliche Konsequenz nach sechs Spielen in Folge ohne Niederlage mit zuletzt drei Siegen in Serie: zwölf Zähler Vorsprung auf Relegationsrang 16.

Noch kein sanftes Ruhekissen, aber ein komfortables Polster mit Blick auf den Klassenerhalt als oberstes Saisonziel allemal. Dass kühne Optimisten in die andere Richtung des Tableaus schauen, sei ihnen nicht verwehrt. Auch wenn die acht Punkte Rückstand auf die Plätze zwei und drei (HSV und VfB Stuttgart) in den verbleibenden zwölf Partien wohl kaum noch aufzuholen sind.

Fakt ist: Gewinnen die Nordlichter am Sonnabend (13 Uhr) ihr Heimspiel gegen Tabellennachbar Heidenheim, springen sie auf Rang vier. Es winkt der Titel „Best of the rest“ hinter dem Spitzentrio. Es wäre die vorläufige Krönung eines vor einem halben Jahr ins Reich der Utopie verwiesenen Höhenfluges.

Untrennbar verbunden mit dem Aufschwung ist der Name Ole Werner. Der angehende Fußball-Lehrer, der auch zu Beginn dieser Woche im Rahmen seiner Ausbildung seiner Präsenzpflicht in Hennef nachkommen musste und erst am Donnerstag wieder dem Training der Profis in Projensdorf vorstand, versteht es, seinen Spielern einen klaren Matchplan zu vermitteln. Eine Fähigkeit, die von den Akteuren immer wieder in höchsten Tönen gelobt wird.

Das erforderliche Spielglück hat sich in den beiden vergangenen Partien gegen St. Pauli und in Aue dazu gesellt. Dafür müsse sich niemand schämen, hat der 31-jährige Werner nach dem Abpfiff im Erzgebirge am vergangenen Sonntag noch einmal zurecht betont.

Denn vor dem Glück steht harte Arbeit. Und das Feingefühl für besondere Situationen. Wie in Aue, als Werner nach Rücksprache mit seinen Assistenten Fabian Boll und Patrick Kohlmann sowie den Profis selbst die Außenverteidiger in Durchgang zwei ein Stück weit tiefer agieren ließ als zuvor. Kompakter, dichter, sicherer – so präsentierte sich der Defensivverbund der Störche nach dem Seitenwechsel. Nicht nur vor dem Anstoß am Reißbrett, sondern notfalls auch situativ im Kollektiv zielführende Strategien zu entwickeln, entpuppt sich als ein großes Kieler Plus.

Ebenfalls positiv: die Fähigkeit zur Selbstkritik. „Wie in den letzten Wochen machen wir ein gutes Spiel. Nach hinten raus machen wir es uns aber erneut unnötig schwer. Wir müssen noch abgezockter werden und einfach die Null halten“, erklärte „Emma“ Iyoha, Pike-Torschütze zur 2:0-Führung, stellvertretend am Sonntag im Erzgebirgsstadion.

Der Name Iyoha steht zudem für eine weitere Trumpfkarte der KSV Holstein. Denn dass der 22-Jährige in der Startelf stand, lag mutmaßlich auch den muskulären Problemen des gleichaltrigen, in Aue nur auf der Bank sitzenden Fabian Reese. Auch Finn Porath (ebenfalls 22), zuvor in Karlsruhe und gegen St. Pauli erste Wahl, musste sich im Erzgebirge mit der Jokerrolle begnügen. Als Torjäger Janni Serra (22) zu Jahresbeginn angeschlagen ausfiel, sprang Allzweckwaffe Jae-Sung Lee (27) als zentrale Sturmspitze in die Bresche. Für wichtige Tore zeichnet der derzeit konstant überdurchschnittlich auftrumpfende Salih Özcan (22) verantwortlich. In Hinterhand hält Werner die Angreifer Lion Lauberbach (22), „Rudi“ Baku (21) und David Atanga (23). Jung, wild, lernwillig – wohl dem, der über derartige Alternativen in der Offensive verfügt.

„Best of the rest“ - diesen inoffiziellen Titel wollen die Störche am Sonnabend erobern. Bei der Anzahl der erzielten Tore (36) rangieren die Kieler schon hinter dem Spitzentrio auf Platz vier. Dass sich die Treffer auf zehn Schultern verteilen, würdigte schon St. Pauli-Coach Jos Luhukay nach der Derby-Niederlage in Kiel anerkennend: Serra (7), Iyoha und Lee (je 6), Özcan (5), Baku (4), Mühling (3) … In der Tat, schwer ausrechenbar, diese Störche!

Dass die Qualität des maßgeblich von Ex-Sportchef Fabian Wohlgemuth zusammengestellten, von dessen Nachfolger Uwe Stöver im Winter sinnvoll ergänzten und von Ole Werner prächtig geformten Kaders auch in hinteren Regionen breit gefächert ist, diesen Beweis müssen die Kieler möglicherweise am Sonnabend gegen Heidenheim antreten. Dann nämlich, wenn beispielsweise die Außenverteidiger Phil Neumann und „Jojo“ van den Bergh wegen Sprunggelenkblessuren tatsächlich ausfallen sollten. Und Defensiv-Allrounder Aleksandar Ignjovski den Mittelfeld-Strategen Jonas Meffert (Knochenabsplitterung Kniescheibe) erneut als „Sechser“ ersetzen muss.

Wirkliche Sorgen bereiten die eventuell erforderlichen personellen Wechselspiele allerdings ob der Klasse der im Wartestand lauernden Akteure nicht. Vielmehr steht Holstein Kiel im Februar 2020 als Plädoyer dafür, dass Fußball - unabhängig von hervorstechenden Einzelkönnern und des gesunden Konkurrenzkampfes unter Berufssportlern - vor allem eines ist: ein Mannschaftssport! Spitzenreiter Arminia Bielefeld ohne das vermeintlich unersetzbare Sturm-Ass Andreas Voglsammer lässt grüßen.