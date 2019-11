Opas Bergfest: Holstein Kiels schmaler Grat

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel steht vor Richtung weisenden Wochen. SV Wehen Wiesbaden, Dynamo Dresden, 1. FC Nürnberg und SV Sandhausen – das sind die Auswärtsstationen bis Weihnachten. Dazwischen liegt das einzige Heimspiel des Jahres-Restprogramms, wenn am 7. Dezember Aufsteiger Osnabrück an der Förde gastiert.

Vier Partien in der Fremde - ist das ein Nachteil für die Nordlichter, deren Tabellenplatz zwölf bei lediglich zwei Punkten Vorsprung auf Relegationsrang 16 und drei auf den ersten direkten Abstiegsplatz 17 nur trügerische Sicherheit vermittelt?

Die ersten Antworten auf diese Frage gibt es an den beiden kommenden Sonnabenden. Die Auftritte bei den Schlusslichtern Wiesbaden und Dresden besitzen im Abstiegskampf den Charakter von Sechs-Punkte-Spielen. Hoffnung macht die Auswärtsbilanz unter Cheftrainer Ole Werner. Siege in Stuttgart (1:0) und Fürth (3:0) können sich sehen lassen, selbst beim äußerst unglücklichen 1:2 beim Spitzenreiter Bielefeld haben die Störche keineswegs enttäuscht. Anders als in der Vor-Werner-Zeit. Da eroberten die Nordlichter in saisonübergreifend acht Versuchen in Fremde bei sieben Niederlagen nur ein einziges Pünktchen.

Auch auf Uwe Stövers Arbeit haben die kommenden Resultate großen Einfluss. Muss der Geschäftsführer Sport in der Wintertransfer-Periode in der Offensive personell nachbessern? Benötigt der junge, mit Talenten gespickte und damit von Stöver-Vorgänger Fabian Wohlgemuth ambitioniert zusammen gestellte Kader grundsätzlich mehr Routine, um das Saisonziel Klassenerhalt realisieren zu können? Macht eine Ausleihe von Akteuren mit bislang allenfalls sporadischen Einsatzzeiten wie Daniel Hanslik oder Michael Eberwein Sinn? Was bietet der Spielermarkt überhaupt an Möglichkeiten?

Häufig wird in diesem Zusammenhang schon wegen der geografischen Nähe der Blick nach Skandinavien empfohlen. Doch speziell in Sachen Torjägern zeigt sich bei der Suche nach möglichen Kandidaten aus Schweden, Dänemark oder Norwegen schnell das Kardinalproblem: zu teuer oder zu alt.

Eine Ausnahme könnte Torgeir Börven darstellen: 27 Jahre jung, mit 20 Treffern Top-Knipser der norwegischen Eliteserien, bis zum 31. Juli 2020 an den Tabellendritten Odds BK gebunden, Marktwert 800.000 Euro.

Doch das Winter-Transferfenster bietet nicht nur in eine Richtung freie Sicht. Denn trotz der auf rund zehn Millionen Euro gestiegenen TV-Einnahmen befinden sich die Kieler unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten noch immer im unteren Drittel der Zweitliga-Nahrungskette. Stöver sagte bereits in einem Interview mit den Kieler Nachrichten, er könne nicht ausschließen, dass im Januar Stammkräfte abgegeben werden: „Ich habe mich im Laufe der Zeit davon freigemacht, Dinge auszuschließen. Ich kann im Fußball gar nichts ausschließen. Wenn ein Verein aus der Premier League kommt und zwölf Millionen Euro für einen Spieler hinlegt, dann kann ich schlecht nein sagen.“

Der 52-Jährige, der bei seiner ersten Mission in Kiel 2016 maßgeblich mit verantwortlich für die Verpflichtungen von Dominick Drexler aus Aalen und Aleander Mühling aus Sandhausen war, muss bei seinen Planspielen allerdings schon über den letzten Spieltag dieser Serie am 17. Mai 2020 hinaus denken. Und das auf diversen Positionen. So laufen die Verträge der Defensiv-Routiniers Dominik Schmidt (32) und „Jojo“ van den Bergh, der am morgigen Donnerstag seinen 33. Geburtstag feiert, im kommenden Sommer aus. Wie auch beim südkoreanischen Linksverteidiger Young-Jae Seo (24). Dazu kommen die Leihspieler Salih Özcan (1. FC Köln), Darko Todorovic (RB Salzburg), Salim Khelifi (FC Zürich) und Emmanuel Iyoha (Fortuna Düsseldorf), die – Stand heute – nach dem 30. Juni wieder zu ihren Stammklubs zurückkehren müssen.

Mega-spannend wird zudem die Personalpolitik der Störche in den Fällen Janni Serra, Jae-Sung Lee und Mühling, deren Arbeitspapiere bis zum 30. Juni 2021 datiert sind. Gleiches gilt für Rechtsverteidiger Jannik Dehm (23), dessen Rückkehr nach Schienbeinbruch eine Woche vor dem Punktspielstart im Sommer im März erwartet wird.

U21-Nationalstürmer Serra (21) ist laut transfermarkt.de mit einem Marktwert von 2,5 Millionen Euro der wertvollste Akteur im Aufgebot der Kieler. Holsteins bisheriger Top-Torschütze Lee (27/sechs Treffer) liegt mit 1,5 Millionen Euro hinter Özcan (zwei Millionen Euro) auf Platz drei im internen Ranking. Mittelfeld-Antreiber Mühling (27) mit 1,25 Millionen Euro gleichauf mit Dehm auf Rang vier. Wollen die Nordlichter mit diesem aktuellen Leistungsträger-Trio Geld verdienen und damit den bisher praktizierten Prinzipien eines Ausbildungsvereins mehr oder minder zwanghaft treu bleiben, müssen sie im Sommer bei entsprechenden Angeboten verkaufen.

Das allerdings wäre dann die dritte Transferperiode in Folge, in der Holstein seine Asse Gewinn bringend abgibt. Die Namen Dominick Drexler, Rafael Czichos, David Kinsombi, Kenneth Kronholm und Atakan Karazor lassen grüßen.

Die nähere Zukunft im Hinterkopf, Wehen Wiesbaden und Co. direkt vor Augen. Der Grat ist schmal. Denn ungeachtet aller Diskussionen über personelle Wechselspiele ist ein Fakt in Stein gemeißelt: Ausschließlich der Klassenerhalt verspricht rosige Aussichten!