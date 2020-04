Opas Bergfest: Re-Start im Profifußball? Nur bei freiwilliger Quarantäne!

Du wachst auf, trinkst Deinen Morgenkaffee, liest Zeitung, hörst Radio, stöberst im Netz – und benötigst danach schon zu früher Stunde einen kräftigen Schluck vom mentalen Zaubertrank, um die Flut an Informationen und Katastrophenmeldungen, ausgelöst durch die Corona-Pandemie, zu verarbeiten. Die Zeiten sind hart. Und niemand weiß, wie lange es dauert, bis zumindest in Ansätzen wieder alte Normalität unser Leben bestimmt.

Man möge es mir nachsehen, wenn ein Detail der bislang veröffentlichten Planspiele der Deutschen Fußball Liga (DFL) zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs an mir stumpf vorbeigerauscht ist. Aber von einer längeren Quarantäne, sagen wir acht bis zehn Wochen, in die sich die beteiligten Klubs nebst ihrer Trainer- und Betreuerstäbe begeben müssen, um ihre Saison zu Ende spielen zu können, habe ich noch nichts vernommen.

Ob das auch unter arbeitsrechtlichen Gesichtspunkten realisierbar ist? Doch nur unter diesem freiwillig gewählten medizinischen Schutzschirm dürfte der professionell betriebene Kontaktsport Fußball den Wunsch formulieren, eine Sonderrolle für sich zu beantragen. Mehr noch. Durch die die Existenzen der Klubs vorerst sichernden Live-Übertragungen der TV-Sender könnte der Berufsfußball den Menschen im tristen, von wirtschaftlichen Nöten und Zukunftsängsten geprägten Alltag ein Stück Lebensqualität geben, Mut und Motivation durch Ablenkung vermitteln. Darf man in diesem Fall von Systemrelevanz sprechen?

Doch nicht nur die Sportler und deren Betreuer stehen in der Pflicht. Gleiches gilt für uns alle. Es steht zu befürchten, dass Teile der Anhängerscharen – wie leider gewohnt – ein Alleinvertretungsrecht für sich akklamieren. Soll heißen, Rudelbildungen zu Hunderten vor dem Stadion oder an anderen Plätzen. Vergehen dieser Art müssen unabdingbar und ohne argumentative Schlupflöcher zum sofortigen Abbruch des Spielbetriebes führen. Polizei und andere Sicherheitsorgane haben in diesen Tagen wichtigere Aufgaben zu erfüllen, als die Gesellschaft vor Schwachköpfen, die im Namen des Fußballs auf Renitenz setzen, zu bewahren.

Um das Gemeinschaftsgefühl eines Fußballspiels zu simulieren, gibt es im Rahmen der gültigen Kontaktbeschränkungen andere Möglichkeiten. Nach Torerfolgen das eigenen Klubs raus auf den Balkon, Fenster auf, ab in den Garten. Jubelschreie, Tröten-Signale, Fahne schwenken, tanzen, hüpfen – das befreit innerlich und steckt vielleicht sogar die Nachbarschaft zu angemessener Begeisterung an.

Und im Falle des Misserfolgs? Skypen mit Freunden, via Facetime analysieren, schimpfen, Trainer spielen. Dass der Bezahlsender Sky ernsthaft überlegt, den Kunden die restlichen Partien live für „kleines Geld“ zu offerieren oder teilweise in das für die Allgemeinheit empfangbare öffentlich-rechtliche Fernsehen auszulagern, sind Überlegungen in die exakt richtige Richtung. Denn merke: Fußball in größerer Runde mit Kaltgetränken und Chips – auch das ist kontraproduktiv beim Kampf zur Eindämmung der Virus-Verbreitung.

Morgen tritt Frau Merkel wieder vor die Kameras und spricht. Wir sind gespannt.