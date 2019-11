Opas Bergfest: VAR – das „A“ steht für Assistent

Am 7. Oktober wurde Fabian Wohlgemuth durch die Verantwortlichen des Zweitligisten Holstein Kiel von seinen Aufgaben als Geschäftsführer Sport der Störche entbunden. Die Fußball-Freizeit wider Willen nutzt der 40-Jährige verstärkt für private Dinge mit seiner Familie in Berlin. Hier die großen und kleinen Sorgen seiner Töchter, dort der Einkauf in den Bio-Läden am Prenzlauer Berg – der ganz normale Alltag.

Am vergangenen Montag aber zog es Wohlgemuth in Richtung Hannover. In Niedersachsen stand tagsüber die Auffrischung der Trainer-A-Lizenz auf dem Programm, am Abend dann das Zweitliga-Duell zwischen 96 und Darmstadt. Montagabend-Spiele sind erfahrungsgemäß stets gerne wahrgenommene Treffpunkte für Trainer, Sportchefs, Scouts oder Spielerberater – wichtige Kontaktbörsen für die berufliche Zukunft eben.

Am Abend dieses 25. November erlebte die deutsche Fußball-Öffentlichkeit aber auch einen neuerlichen Beleg für die aus Hannoveraner Sicht fast schon grausame Gerechtigkeit des Video-Beweises im Sinne des Regelwerkes. Als Marc Stendera mit einem traumhaften Fernschuss kurz vor Ende der Partie das vermeintliche 2:2 erzielt hatte – und Sekunden später nach Intervention des Video-Assistant-Referees (VAR) aus dem siebten Profi-Himmel ins Tal der Tränen gerissen wurde. Denn der bei ihm gelandete Ball war zuvor an den Rücken von Schiedsrichter Martin Thomsen geprallt.

Besonders bitter für die 96er: die Ballberührung Thomsens alleine hätte den Treffer nicht automatisch irregulär gemacht und folgerichtig einen Schiedsrichterball nach sich gezogen. Doch der vorangegangene Flankenball des Hannoveraners Genki Haraguchi wurde vom Ex-Kieler in Diensten der Darmstädter, Mathias Honsak, abgefälscht, flog danach an Thomsens Körper und von dort Stendera vor die Füße. Erst durch die unfreiwillige Beeinflussung des Unparteiischen war somit eine vielversprechende Situation für die angreifende Mannschaft entstanden. Hätte Haraguchi den Ball direkt zu Stendera passen wollen und Thomsen die Kugel bei diesem Versuch nur leicht abgefälscht – der Treffer hätte gezählt. Alles klar?

Sozialromantiker erinnern sich an dieser Stelle an schönere, zumindest für alle Beteiligten einfachere Zeiten, als der Schiedsrichter auf dem Feld noch „Luft“ war. Keine Frage, die Beweisführung durch den Video-Schiedsrichter sorgt fast wöchentlich für detaillierte Nachhilfe im mitunter skurril anmutenden Fach „Regelkunde“.

Und stößt damit gerade bei der zahlenden Kundschaft auf immer lautere Ablehnung. „Ihr macht unseren Sport kaputt“, skandieren die Fans auf den Rängen – und das in enger Solidarität mit den Spielern und unabhängig von den Vereinsfarben. Und tatsächlich zerstört speziell die lange Wartezeit auf die finale Entscheidung den Ursprung allen sportlichen Treibens: die spontane Emotion.

Wenn Fußballer nach einem Tor oder einer erfolgreichen Abwehraktion nicht sofort jubeln oder die Faust ballen können, sondern zuerst mit bangem Blick in Richtung des Unparteiischen schauen müssen, macht das „unseren Sport kaputt“!

Angedacht war bei der Einführung des Video-Beweises, gravierende Fehlentscheidungen zu korrigieren. Ein überaus kluges Ansinnen. Die Praxis indes missachtet das „A“ im VAR: Assistent soll der Mann im Kölner Keller sein. Dem Feld-Schiedsrichter eine Hilfe bieten. In der Realität mutiert der 23. Mann auf dem Feld durch das zu häufige Eingreifen des VAR „zur ärmsten Sau“, wie auch Holstein-Torjäger Janni Serra treffend den sukzessiven Autoritätsabbau des Unparteiischen im Stadion beschrieb.

Eingriffe bei engen Abseitsentscheidungen dank technischer Hilfsmittel wie den kalibrierten Linien auf dem Monitor? In Ordnung. Mit einer Einschränkung: Schneller muss die Aufklärung erfolgen. Vielleicht können künftig Computer-Nerds den an der Tastatur nicht so handlungsschnellen VAR unterstützen.

Foulspiel im Strafraum? Sollte eine Tatsachenentscheidung bleiben, die wie bei Fouls außerhalb des 16-m-Raumes nur bei gröbsten Fehlpfiffen einer Korrektur durch den VAR bedarf.

Im Mittelpunkt aller Kritik steht derweil die Auslegung der Handspiel-Regel. Im Rahmen dieser Diskussions-Dauerschleife gerät der Video-Beweis selbst zum Leidtragenden. Schuld daran tragen die Regel-Kommissare der internationalen Verbände. Merke: Nicht alles, was am Reißbrett logisch und damit simpel erscheint, macht in der Praxis Sinn.

Mittlerweile müssen Fußballer die Fähigkeiten eines Kunstturners besitzen, um mit hinter dem Rücken verschränkten Armen zu grätschen, zum Kopfball in die Luft zu steigen oder einen Schuss zu verteidigen.

Die klare Forderung: Stoppt diesen Unsinn, „ihr macht unseren Sport kaputt“! Nur bei deutlich erkennbarer Vergrößerung der Körperfläche oder zweifelsfreier Absicht des abwehrenden Feldspielers ist auf Handspiel zu entscheiden. Und das, bitteschön, mit Ausnahme allergrößter Wahrnehmungsstörungen nur durch den Feld-Schiri. Weniger ist im realen Leben nicht selten mehr. Dies gilt auch für den VAR.

Ähnliche Gedanken mögen Fabian Wohlgemuth am Montag auch durch den Kopf gegangen sein. Doch während Theorie und Praxis des Video-Beweises noch lange den Charakter einer Großbaustelle besitzen dürften, entwickelt sich sein früheres Projekt prächtig. Immer wieder hatte er zu Saisonbeginn davon gesprochen, dass die Zusammenstellung des mit zahlreichen Talenten gespickten Holstein-Kaders nach dem zweiten großen (nicht nur, aber auch der wirtschaftlichen Realität geschuldeten) Personalumbruch binnen zwölf Monaten ein Risiko beinhalte. Dass das Spieljahr schwieriger als in den beiden Zweitliga-Serien zuvor sein werde. Dass der Klassenerhalt an erster Stelle stehe. Dass es – ungeachtet seines festen Vertrauens in das Potenzial des KSV-Aufgebotes - Geduld bedürfe. Und notfalls auch Korrekturen.

Eine entscheidende Änderung nahm Wohlgemuth zum Ende seiner Arbeit an der Förde noch selbst vor. Der von ihm zu verantwortende Cheftrainer-Fehlgriff Andre Schubert musste gehen, der 31-jährige Ole Werner übernahm. In den bislang acht Spielen unter Regie des jüngsten Coaches im deutschen Profifußball haben die Störche einen Schnitt von 1,6 Punkten pro Partie eingetütet. In der kurzen Ära Schubert waren dies abstiegsreife 0,8.

Wohlgemuth darf sich in der Qualitäts-Einschätzung des Kaders im Nachklapp bestätigt fühlen, wenn er heute vergleichsweise stressfrei durch die Bio-Märkte am Prenzlauer Berg schlendert. Er sollte diese Zeit genießen, Kraft tanken. Die nächste Aufgabe im Profifußball dürfte nicht lange auf sich warten lassen.