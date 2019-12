Opas Holstein-Talk bei Fritten-Andy - Heute zu Gast: Dr. Bernd Brexendorf

Die Traumreise des Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel ist kurzfristig storniert. Durch den starken Aufsteiger VfL Osnabrück, der am Sonnabend mit 4:2 bei den Störchen siegte. Platz zehn statt des möglichen fünften Ranges mit Sichtkontakt zu den Top-Klubs der Liga. Dabei boten die Kieler eine keineswegs schlechte Leistung. Was letztlich fehlte, war die Konsequenz vor dem gegnerischen Tor. Eine Einschätzung, die Dr. Bernd Brexendorf als Gast des Holstein-Talks bei Fritten-Andy am Montag auf dem Kieler Blücherplatz teilte und den Spielverlauf mit denen des FC Bayern bei seinen Niederlagen gegen Leverkusen und in Mönchengladbach verglich. Der ehemalige Mannschaftsarzt von Schalke 04 und Hannover 96 und Ex-Profi, der 68 seiner insgesamt 140 Erst- und Zweitligaspiele von 1979 bis 1981 im Holstein-Trikot bestritt und von 1992 bis 1994 als Trainer der Störche agierte, erinnerte sich in dem Video-Interview auch die professionellen Anfänge der Kieler. Damals, zur Jahrtausendwende, als die KSV, der TuS Felde und der TSV Altenholz ihre wirtschaftlichen Kräfte als wettstreitende Viertligisten unter dem Dach der Störche in der „Holstein Kiel Marketing GmbH“ bündelten. Und der TSV Altenholz schon die Pläne für ein neues Stadion in der Schublade hatte.