Opas Holstein-Talk bei Fritten-Andy - Heute zu Gast: Kiels Oberbürgermeister Dr. Ulf Kämpfer

Nein, von Langeweile kann bei den Spielen des Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel in aller Regel nicht die Rede sein. Auch der Auftritt der Störche am dritten Advent in Nürnberg mit dem Last-Minute-2:2 nach 0:2-Rückstand bot Spannung bis zur letzten Sekunde. Und natürlich reichlich Gesprächsstoff für das Video-Interview „Holstein-Talk bei Fritten-Andy“ auf dem Kieler Blücherplatz.

Der prominente Gast verlieh dem letzten Live-Talk des Jahres vorweihnachtlichen Glanz. Kein Geringerer als Kiels Oberbürgermeister Dr. Ulf Kämpfer (SPD) war am Montag der Einladung gefolgt. Nach dem Rückblick auf seine eigene Kicker-Karriere blickte der gebürtige Plöner in Sachen KSV Holstein voraus. Tippte, dass die Störche im April die zum Klassenerhalt magische 40-Punkte-Marke knacken, ehe einen Monat später Wasser durch das Kieler Prestige-Objekt „Holsten-Fleet“ fließt. Und verlieh seiner Hoffnung Ausdruck, dass der Ausbau des Holstein-Stadions noch während seiner zweiten Amtsperiode, also bis 2025, über die Bühne geht. In der „Verlängerung“ des Holsteins-Talks stellte sich der 47-jährige Verwaltungschef der Landeshauptstadt einer kleinen Bürgerrunde an Andys Fritten-Bude und beantwortete diverse – auch nicht fußball-spezifische – Fragen der interessierten Zuschauer.