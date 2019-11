Opas Holstein-Talk bei Fritten-Andy - Heute zu Gast: Patrik Borger

Der 6:3-Triumph des Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel in Wiesbaden und seine positiven Folgen. Großer Andrang herrschte am Montag zum Holstein-Talk bei Fritten-Andy. Und mittendrin bei Kaffee und Pommes Talk-Gast Patrik Borger. Seit Juli 2015 steht der 40-jährige Ex-Profi (27 Zweitligaeinsätze für den FC St. Pauli) als Torwarttrainer der ersten Mannschaft in Diensten der Störche. Auf dem Kieler Blücherplatz präsentierte sich der 1,97-m-Keeper sympathisch authentisch, lieferte zudem interessante Hintergrund-Informationen. Wie erlebte er am Sonnabend in Wiesbaden das Wechselbad der Gefühle, an dessen Ende drei goldene Punkte im Kampf um den Klassenerhalt und die höchste Zahl an Auswärtstreffern in der Kieler Zweitliga-Historie standen? Wie bewertet er das Niveau seiner Schützlinge zwischen den KSV-Pfosten, Ioannis Gelios, Dominik Reimann und Timon Weiner? Was hat sich im Nest der Störche unter Chefcoach Ole Werner im Vergleich zu dessen Vorgänger Andre Schubert geändert? Wie lautet sein Tipp für das nächste Sechs-Punkte-Duell in Dresden am kommenden Sonnabend? Antworten gibt’s im folgenden Video.