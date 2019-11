Opas Holstein-Talk bei Fritten-Andy - Heute zu Gast: Uwe Schwenker

Gast am Montag war bei echtem Fritz-Walter-Wetter Kiels Sport-Legende Uwe Schwenker. Der Olympia-Zweite von 1984, Ex-Kult-Spieler und Manager des THW Kiel erzählt dabei unter anderem, warum er in seiner Jugend als vielversprechendes Fußball-Talent des SV Werder Bremen unfreiwillig zum Handball wechselte. Der ehemalige „Mr. Tempogegenstoß“ spricht in dem Video-Interview in seiner Funktion als aktueller Präsident der Ligavereinigung Handball-Bundesliga zudem unter anderem über das wirtschaftliche Ungleichgewicht zwischen den beiden deutschen Traditionssportarten, lobt die Entwicklung der Störche als Ausbildungsverein, die er als Dauergast der KSV-Heimspiele beobachtet, und die Chancen der Kieler Kicker im großen Nordderby gegen den HSV am kommenden Sonnabend (13 Uhr) im Holstein-Stadion.