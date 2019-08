Opas Holstein-Talk bei Fritten-Andy: Kommentar zur Darmstadt-Niederlage von Andreas Geidel

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat am Sonntag in Darmstadt einen klaren Sieg gelandet. Aber leider nur in einigen statistischen Werten: Ballbesitz 71:29 Prozent (in Durchgang zwei waren es sogar 76 Prozent aus Kieler Sicht!), Ecken 15:4, Passquote 89:74, Laufleistung 120,15:115,44 km.

Doch andere Zahlen zeigen, wo die Knackpunkte für die desillusionierende 0:2-Niederlage am Böllenfalltor lagen. Stichwort Effektivität: Die Störche verzeichneten zwar ein Plus von 18:11 Torschüssen. Aufs Tor der Lilien gingen aber davon nur zwei, die Darmstädter zirkelten die Kugel immerhin fünfmal zwischen die Pfosten des Kieler Gehäuses.

Stichwort Zweikampfstärke als Synonym für Leidenschaft: Hier dominierten die Südhessen mit 65:35 Prozent!

Was aber besonders negativ ins Gewicht fiel: Ein von innerster Überzeugung geprägtes Konzept war unter der Leitung von Cheftrainer Andre Schubert nicht zu erkennen. Plan B (z. B. schnelle Flügel mit tiefen Läufen) kam gegen den südhessischen Catenaccio erst in der Schlussphase zum Einsatz. Erinnerungen an das sinnlose und langweilige Ballgeschiebe der deutschen Nationalmannschaft bei der WM 2018 in Russland wurden wach.

Im Klartext: der emotionslose Auftritt der Kieler ließ den Funken der Begeisterung auf seinem Weg vom Rasen zu den Fans auf der Tribüne in der Darmstädter Hitze stumpf verglühen. Das war – ungeachtet der langen Mängelliste - der gravierendste Unterschied zu den meisten Spielen der vergangenen zwei Zweitliga-Serien mit viel Spektakel, Feuer und höchsten Unterhaltungswerten.

Müssen jetzt noch mehr neue Spieler verpflichtet werden? Stecken die Störche schon nach Spieltag zwei in der Krise? Ist Andre Schubert in seiner unterkühlten Analysten-Art tatsächlich der passende Coach für Kiel? Auch darüber spricht spricht Holstein-Experte Andreas Geidel in seinem Fritten-Talk-Kommentar.