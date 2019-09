Opas Holstein-Talk bei Fritten-Andy: Stargast Niklas Jakusch

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat nach fünf Spielen „nur“ fünf Punkte auf dem Konto und steckt im Tabellenkeller fest. Natürlich ist der eher mäßige Saisonstart auch ein Thema für den Holstein-Talk bei Fritten-Andy auf dem Kieler Blücherplatz. Für Gesprächsgast Niklas „Jockel“ Jakusch indes besteht zum jetzigen Zeitpunkt im Gegensatz zu zahlreichen Fans, die in verschiedenen Foren ihrem Unmut freien Lauf lassen, noch kein Anlass zur Sorge.

Der 29-Jährige feierte als Stammtorwart 2013 den Kieler Drittliga-Aufstieg und erlebte zwei Jahre später in der Münchner Allianz Arena das Relegationsdrama gegen 1860 hautnah mit. Nach seinen Stationen in Homburg, Erndtebrück und Aachen ist Jakusch in diesem Sommer ins Nest der Störche zurückgekehrt und bestreitet in der aktuell so erfolgreichen Regionalliga-Mannschaft seine 16. (!) Saison im KSV-Trikot. Jakusch spricht aber auch über die Schattenseite seines Sportlerlebens, seine psychisch bedingte Auszeit am Ende des vergangenen und zu Beginn dieses Jahres.