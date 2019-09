Opas Holstein-Talk bei Fritten-Andy: Stargast Ulf Paetau

Was haben Holstein Kiel nach nur fünf Punkten aus fünf Begegnungen in der Zweiten Fußball-Bundesliga und die deutsche Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation gemeinsam? Beide Teams stehen aktuell unter erheblichem Erfolgsdruck. Grund genug, um im Holstein-Talk bei Fritten-Andy auf dem Kieler Blücherplatz mit einem Kenner der Materie zu fachsimpeln: Ulf Paetau (56), ausgestattet mit der DFB-Fußballlehrer-Lizenz, arbeitete zwischen 1988 bis 1995 als Torwart (81 Pflichtspiele), Assistenzcoach und Cheftrainer in Diensten der Störche. 1993 verpasste er mit der KSV den Sprung in die Zweitliga-Aufstiegsrunde nach einem finalen 2:3 in Lurup nur denkbar knapp. Beim aktuellen Holstein-Aufgebot vermisst Paetau unter Cheftrainer Andre Schubert (noch) ein klares Konzept und die allerletzte Überzeugung auf dem Rasen.

Doch Paetau blickt auch über den Tellerrand des Profifußballs hinaus. Als Botschafter, Stand-by-Keeper und Trainer ist er wie andere ehemalige Störche (u. a. Bernd Brexendorf, Immo Stelzer oder Dmitrijus Guscinas) Mitglied der Nordostsee-Auswahl, die seit 20 Jahren den Kampf gegen die heimtückische Stoffwechselerkrankung Mukoviszidose unterstützt und vor Wochenfrist die Spenden-Schallmauer von einer Million Euro durchbrochen hat.