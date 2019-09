Opas Holstein-Talk on tour: Stargast Ole Werner

Stimmungshoch beim Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel. Ob im Kraftraum oder beim Lauf durch den Wald - auch am Tag nach dem im Kampf gegen die sportliche Talfahrt Mut machenden 3:0-Triumph in Fürth (der erste Auswärtssieg seit dem 3:1 in Bochum am 23. Februar) blühte naturgemäß der Flachs im Nest der Störche. Regie am Seitenrand im Frankenland führte zum zweiten Mal Interimstrainer Ole Werner. Beim „Holstein-Talk on tour“ blickt der 31-Jährige auch auf seine eigene Zukunft. Wird das Holstein-Urgestein nach dem Heimspiel am kommenden Sonntag gegen Regensburg (13.30 Uhr) zum dauerhaften Chefcoach befördert? Und kann sich Werner vorstellen, die Doppelbelastung mit seiner anspruchsvollen Ausbildung zum Fußball-Lehrer in Hennef und der Arbeit in Kiel unter einen Hut zu bringen. Antworten im folgenden Video.