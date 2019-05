Opas Holstein-Talk SPEZIAL bei Fritten-Andy: Stargast "Fußballgott" Patrick Herrmann

Sommerpause für den Holstein-Talk bei Fritten-Andi auf dem Kieler Blücherplatz? Mitnichten! Wenn Patrick Herrmann Zeit hat, gibt’s natürlich eine „Fritte spezial“. Der Kieler Fußball-Gott, der seit Januar das Trikot des Zweitliga-Konkurrenten Darmstadt 98 mit der Nummer 37 trägt, gab sich am Montag früh die Ehre. Und plauderte in lockerer Runde bei Kaffee und Fritten „blau-weiß-rot“ über die siebeneinhalb Jahre an der Förde sowie seinen aktuellen Arbeitgeber. Dort hat der 31-jährige Rechtsverteidiger in 13 Einsätzen seinen Beitrag zu stolzen 23 Punkten geleistet. Seine Familie lebt noch in Kiel. Auch deshalb schloss Herrmann nach Ablauf des Vertrages bei den Lilien am 30. Juni 2020 eine Rückkehr ins Nest der Störche – in welcher Funktion dann auch immer – nicht aus.