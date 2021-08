Operation statt Olympia: Ausgerechnet am Tag des Vorlaufs wird VfL-Sprinter Giese operiert

Am Donnerstag ist der 5. August. Der Tag, an dem Niels Giese seine Olympia-Premiere feiern wollte. Der Sprinter des VfL Wolfsburg gehörte zum Aufgebot der deutschen 100-Meter-Staffel, hatte die Nominierung für Tokio sicher. Dann verletzte er sich beim letzten Wettkampf vorm Abflug schwer am Beuger, musste seine Teilnahme an den Spielen absagen. Nun gibt es für ihn ausgerechnet am 5. August eine andere Premiere: Der 23-Jährige liegt erstmals auf einem OP-Tisch.

Es war sein Jahr: Debüt im Nationaldress der Männer bei der Team-EM - inklusive Sieg mit der Sprint-Staffel, DM-Bronze mit persönlicher Bestzeit (10,30 Sekunden), Olympia-Nominierung. Eine Sommer-Saison wie ein Traum, der dann am 10. Juli zum Albtraum wurde. Beim Sportfest in Wetzlar testeten die sechs Olympia-Nominierten der Sprint-Staffel ihre Form, Giese musste direkt nach dem Start als dritter Läufer seines Quartetts aufgeben, es hatte ihm mächtig in den linken Oberschenkel geschlagen. Die niederschmetternde Diagnose: Schwere Verletzung im Beuger, Sehnenabriss. Statt nach Tokio ins Olympiastadion ging es nun nach München auf den OP-Tisch. "Meine erste Operation überhaupt", so der Wolfsburger.

Dass der OP-Termin ausgerechnet auf den Tag des olympischen Vorlaufs fällt, wird Giese erst im Gespräch mit dem SPORTBUZZER bewusst. "Richtig. Stimmt. Habe ich jetzt gar nicht so gesehen, aber ja." Denn eigentlich wollte er zunächst von Olympia nichts wissen. "Wenn ich ehrlich bin, habe ich gedacht, nachdem das klar war, dass das nichts wird mit Olympia: Du wirst den Fernseher nicht einmal anmachen", sagt der DM-Dritte - und schaltete doch ein.

Er sagt: "Ich freue mich für jeden deutschen Athleten, der da gewinnt. Ich gucke alle Leichtathletik-Events. Ich bin ja sportbegeistert, auch wenn es manchmal wehtut und ich mir denke: 'Ach Gott, da könntest du jetzt stehen...'" Aber: "Ich glaube, das ist die beste Methode, damit klarzukommen und es einfach auch abzuhaken und zu sagen: 'Okay, es war jetzt Olympia, es ist blöd gelaufen, aber es war auch nur Olympia wie vor fünf Jahren - und dann geht der volle Fokus auf Paris.'"

Für den Donnerstag stellt er sich den Wecker, um um 4.30 Uhr den Vorlauf der deutschen Sprintstaffel zu verfolgen - auch wenn danach noch die Operation ansteht. "Ich schlafe dann ja eh genug. Ich will die Jungs natürlich sehen." Am liebsten den Leipziger Marvin Schulte und seinen VfL-Kollegen Deniz Almas, die Teil seiner Trainingsgruppe in Sachsen sind. Wenn sie denn zum Quartett gehören, das auf die Bahn geht - die Aufstellung wird erst kurz vorm Start offiziell. "Olympia ist das Event, wenn man da seine Freunde aus der Heimat laufen sieht, dann ist das natürlich was Tolles."

Laufen, rennen, sprinten - er selbst wird darauf für lange Zeit verzichten müssen. Nach der OP bleibt Giese bis Samstag in München, am Montag beginnt dann die Reha in Leipzig. "Die Wundheilung allein dauert schon drei Monate", sagt der Wolfsburger. Für die Reha sind bis zu vier Monate veranschlagt, danach könne man wieder damit anfangen, den Muskel an eine Trainingsbelastung zu gewöhnen. Giese: "Da braucht man jetzt echt ein bisschen Zeit. Ein Muskel, der reißt, ist wie weg, muss sich erst neu aufbauen. Und er gewöhnt sich nur Stück für Stück wieder an diese Belastung." Die kommende Hallen-Saison ist auf jeden Fall nicht eingeplant, "da muss man realistisch sein, so schade das ist".

Erst einmal ist also Geduld gefragt. Ist er ein geduldiger Mensch? "Überhaupt nicht. Deshalb mache ich ja 100 Meter, weil das schnell vorbei ist", sagt er mit einem Lachen. "Früher hat es mich am Laufen genervt, wenn das lange gedauert hat und so anstrengend war. Eigentlich ist Geduld gar nicht meine Stärke. Aber das gehört nun dazu, ich muss das lernen. Vielleicht hilft mir das später dann auch weiter." Aber der Sprinter verspricht: "Ich werde hunderttausend Prozent geben, um nächstes Jahr wieder draußen auf der Bahn zu stehen!"