Ordentlich auf die Mütze ist gut: Sabrina Waldraff vom TuS Empelde erzählt von ihren ersten Schritten

Aber wie und wann hatte diese begonnen? „Da muss ich in der dritten Klasse gewesen sein“, sagt die heute im Versicherungswesen tätige Akteurin. Bis dahin hatte sie diesen Sport nicht im Auge, probierte sich an Fußball, Basketball oder Tennis. Eine Freundin nahm Waldraff mit zum Handball und entfachte das Feuer. Nach ihrer ersten Trainingseinheit bestritt sie am Wochenende gleich ihr erstes Punktspiel für den TuS Empelde, „und das sogar in einer höheren Altersklasse“, erinnert sie sich.

Es dauert nicht mehr allzu lange, dann wird es 30 Jahre her sein, dass Sabrina Waldraff mit Handball angefangen hat. In der Landesliga hält sie als 36-Jährige zwar noch bestens mit, aber die Frage muss erlaubt sein, wann die Calenbergerin ihre Zeit als Aktive beenden möchte. „Diese Zeit ist eigentlich letztes Jahr schon abgelaufen“, sagt sie lachend. Die Gedankenspiele, in der Saison 2020/2021 nicht mehr auf dem Feld stehen zu wollen, wurden durch ihr eigenes Verhandlungsgeschick torpediert. Im Frühjahr hatte sie als stellvertretende Spartenleiterin Mathias Kistner davon überzeugt, nach neun Jahren beim TuS Altwarmbüchen keine Pause zu machen, sondern die Empelderinnen zu trainieren. Kistner sagte nur unter einer Bedingung zu: Wenn Waldraff ihre Laufbahn fortsetzt.

Ohne Schläger geht es weiter

Es entwickelte sich jedoch ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Handball und Tennis in ihrer Gunst. Erst mit 17 Jahren entschied sich Waldraff für den Sport ohne Schläger. „Ich war als Tennisspielerin auch relativ gut, aber beides ging dann irgendwann nicht mehr“, sagt sie. „Jeweils zweimal in der Woche Training, dazu die Punktspiele am Wochenende – das war zu viel.“ Und sie hat ihre Wahl nie bereut. „Handball ist ein intensiver Kontaktsport, da gibt es auch mal ordentlich auf die Mütze“, sagt die Rückraumakteurin. „Das finde ich gut.“

Empelde ist immer ein Mittelpunkt in ihrem Leben gewesen. Waldraff wuchs im Ronnenberger Ortsteil auf, verbrachte ihre handballerische Jugendzeit bei den Lila-Weißen, bevor sie zum Hannoverschen SC wechselte, für den sie in der Oberliga gespielt hat. Der Umstand, dass es beim TuS in ihrem Heimatort im Frauenbereich nicht voranging, führte Waldraff jedoch zurück zu ihren sportlichen Wurzeln. Zusammen mit Beatrix Weimann und Wiebke Rohland, ebenfalls frühere Empelderinnen beim HSC, entstand die Idee, beim TuS etwas aufzubauen. „Im Jugendbereich lief es schon ganz gut, allerdings fehlte den Mädchen danach die Perspektive, und sie wechselten den Verein“, erläutert Waldraff die Situation zum Zeitpunkt ihrer Rückkehr im Sommer 2009.

Doch das sollte sich ändern: Waldraff, Weimann und Rohland kannten die jungen Spielerinnen genau, weil sie nie aufgehört hatten, bei den Lila-Weißen Jugendteams zu trainieren. An der Seite des oberligaerfahrenen Führungstrios entwickelten sich die Talente famos, und es gelang ein Aufstieg nach dem anderen. Ganz unten hatten sie begonnen, in den Niederungen der 3. Regionsklasse. Bereits 2013 spielte der TuS schon in der Regionsoberliga.

Vereinsleben ist das große Plus

Waldraff ist immer noch bei den Empelder Frauen am Ball, mittlerweile sogar in der Landesliga. „Das Vereinsleben ist unser großes Plus“, sagt sie. „Ich bin sehr oft in der Halle, und man trifft immer Leute an. Das ist echt super familiär.“ Den Spagat aus Spielerin, Trainerin und Ehrenamtlerin schafft sie seit vielen Jahren. Früher selbst an der Spitze der Sparte – „drei Teams trainiert, dazu noch Abteilungsleiterin und selbst gespielt, das war zu viel“ – ist sie mittlerweile Stellvertreterin von Markus Waldeck. Wenn nicht gerade eine Pandemie wütet, nimmt der Verein neben Job und Privatleben viel Zeit in Anspruch. Da passt es, dass die Halle keine fünf Autominuten von ihrem Zuhause entfernt ist.