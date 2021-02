Organisationskomitee reagiert auf Faustgruß-Eklat nach Klub-WM-Finale: "Keinerlei Absicht"

Das Organisationskomitee des WM-Gastgebers Katar hat ein "kleines Missverständnis" bei der Medaillenvergabe der Klub-WM am vergangenen Donnerstag eingeräumt. Nach dem Sieg des FC Bayern im Endspiel hatte Katars Topfunktionär Scheich Joaan bin Hamad bin Khalifa Al-Thani zwei Schiedsrichterinnen sowie einzelne Spieler nicht mit dem Faustgruß beglückwünscht. "In der Gesamtheit gesehen, geht aus dem Videomaterial klar hervor, dass dies ein einfaches Missverständnis war und keinerlei Absicht zur Beleidigung bestand", teilte ein OK-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag mit.

