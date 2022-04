Organspendelauf in Leipzig: Wenn Bestzeiten und Medaillen unwichtig werden

Leipzig. Für die Chance auf eine weitere Goldmedaille waren Thomas Munkelt, Uwe-Jens Mey und Klaus Wolfermann nicht nach Leipzig gereist. Die Olympiasieger in der Leichtathletik und im Eisschnelllauf haben den Schrank voll davon, sind nicht mehr ganz so fit wie in den 80er Jahren und hatten am Freitag eine viel wichtigere Mission. Das Trio war im Clara-Zetkin-Park, um auf den Organspendelauf aufmerksam zu machen und Menschen für einen entsprechenden Ausweis zu begeistern. Mit Erfolg, denn auf Instagram, Facebook und Co. trug der Aufruf der Sport-Community Früchte. Über 2400 Menschen haben sich für das virtuelle Laufevent angemeldet, bis Sonntag können noch jede Menge Läufer dazukommen. Anzeige

Im „richtigen“ Startfeld in Leipzig hatte sich neben den ambitionierteren Sportlerinnen und Sportlern vor allem das medizinische Personal der Messestadt versammelt. Studierende der Uniklinik, die Deutsche Stiftung Organtransplantation sowie die AOK Plus hatten Infostände aufgebaut und schickten ihre Mitarbeiter an den Start. Letztere hatten die Handballer des SC DHfK eingeladen, die den Lauf am Elsterbecken gleich noch als kleines Fitnessprogramm für ihre U23 und B-Jugend nutzten.

DURCHSCROLLEN: Die Bilder zum Lauf Im Clara-Zetkin-Park ging es beim Organspendelauf am 08. April weniger um Bestzeiten. ©

Der sportliche Wettkampf auf den vorderen Plätzen rückte am Freitagnachmittag jedoch weit in den Hintergrund. Denn die eigentlichen Stars unter den gut 150 Laufenden waren Menschen wie Rebecca Jung. Die 25-Jährige aus Gießen hat Glykogenose Typ 1a, eine Stoffwechselerkrankung, die verhindert, dass ihr Körper Zucker richtig speichern kann. Bereits 2009, im Alter von bloß 13 Jahren, erhielt sie eine Spenderleber – doch ihr Körper stieß das Organ ab. Drei Jahre später erhielt sie die nächste Chance, diesmal mit Erfolg. Seit gut zehn Jahren lebt die Sozialarbeiterin inzwischen mit drei Lebern und schreibt darüber regelmäßig in ihrem Blog auf lebenmit3lebern.com.

Am Freitag ging sie über die 2,5 Kilometer an den Start. „Ich war nie besonders sportlich“, sagt Jung und lacht. „Nach der Transplantation braucht es eine sehr lange Mobilitätsphase, um wieder Sport treiben zu können. Aber anschließend sind dir eigentlich kaum Grenzen gesetzt“, so die Ex-Leipzigerin, die in der Messestadt studiert hatte. „Dass ich wieder Sport treiben kann, macht mich sehr dankbar“, erzählt Rebecca Jung. Vor der Transplantation sei das nicht möglich gewesen.