Transfer von Barcelona-Talent nach Deutschland? Vier Klubs wohl mit Interesse an Oriol Busquets

Gleich vier deutsche Klubs sollen Interesse am spanischen U21-Nationalspieler Oriol Busquets vom FC Barcelona haben. Darüber berichtete die spanische Zeitung Mundo Deportivo. Allen voran soll der Hamburger SV einen Transfer ins Auge fassen. Der HSV kann sich jedoch nur bei einem Aufstieg in die Bundesliga Hoffnung machen, heißt es in dem Bericht. Neben den Hamburgern sollen auch Mainz 05, der 1. FC Köln und Werder Bremen aus Deutschland sowie Deportivo Alaves und Real Valladolid aus der höchsten spanischen Spielklasse Interesse haben.