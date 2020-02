Orkan-Warnung: Derby zwischen Gladbach und Köln könnte abgesagt werden 

In der Bundesliga dreht sich am Sonntag einmal nicht alles nur um Tore, Sieg oder Niederlage. Ob das für 15.30 Uhr angesetzte Derby zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln wie geplant angepfiffen wird, kann endgültig erst am Tag des Duells im Borussia-Park geklärt werden. Das teilte ein Gladbach-Sprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit: "Das kann man letztlich erst am Spieltag sagen", heißt es. Borussias Mediendirektor Markus Aretz zeigte sich vorsichtig optimistisch: "Das Spiel ist aktuell nicht gefährdet. Der heftigste Teil des Sturms soll erst nach dem Spiel stattfinden, das würde dann höchstens die Abreise betreffen." Man sei in ständigem Kontakt und Austausch mit der Feuerwehr, hieß es weiter. Der Deutsche Wetterdienstes (DWD) warnt vor starken Sturm- und sogar vor Orkanböen.