Ortega will in den Recken-Tests viel Tempo sehen 

Viel Tempo will Trainer Carlos Ortega sehen in den weiteren Testspielen. Am Samstag treten die Recken beim Turnier des Zweitligisten Wilhelmshavener HV um den Greenland Seafood Cup an, um 19.30 Uhr treffen sie auf das Team des Gastgebers. „Die Mannschaft hat gutes Niveau, viele Spieler mit Erfahrung aus der 1. Liga sind dabei“, sagt Ortega. Behält die TSV Hannover-Burgdorf die Oberhand, trifft sie am Sonntag im Endspiel um 17.30 Uhr auf den Sieger des Duells GWD Minden gegen TBV Lemgo Lippe. „Auf jeden Fall haben wir den ersten Test gegen einen Erstligisten, das ist wichtig“, so Ortega. Das Spiel um Platz drei ist um 15 Uhr angesetzt.