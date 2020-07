Ungewohnte Fehler: DTV-Talent Tiziana Schomburg ist im Heimfinale chancenlos

Das ging schnell. Schneller als erwartet und als gewünscht. Tiziana Schomburg (DTV Hannover) hat das Finale des zweiten Turniers der vom Deutschen Tennis Bund (DTB) ins Leben gerufenen "Orthomol Next Gen Series" in Hannover verloren. Die 17-Jährige, die als Nummer zwei der Setzliste gestartet war, unterlag der topgesetzten Hamburgerin Noma Noha Akugue deutlich mit 1:6, 1:6. Symptomatisch für das Match, in dem für die Hannoveranerin nicht viel zusammenlief, war der letzte Punkt: ein Doppelfehler. Von Anfang an unterlegen "Tiziana hat hier dennoch ein gutes Turnier gespielt, heute war Noma einfach die bessere und aggressivere Spielerin", urteilte TNB-Landestrainer und Turnierorganisator Gerrit Strehl. Und tatsächlich war die dunkelhäutige Linkshänderin mit ihren aggressiven Grundschlägen vom ersten Punkt an die bestimmende Spielerin. Dagegen leistet sich Schomburg ungewohnte Fehler. Eine Rückhand ins Netz hier, ein unüberlegter Netzangriff dort – die gefürchtete Stabilität und Sicherheit, die den zierlichen Blondschopf bis auf Platz 18 des nationalen Jugendrankings geführt hat, fehlte an diesem Tag völlig.

Vielleicht hatten auch die letzten Turnierwochen Spuren hinterlassen, Schomburg war nicht nur in der Vorwoche beim ersten Turnier der „Orthomol Next Gen Series“ in Hannover gestartet, sondern zwischendurch auch in Celle und Hamburg. Dazu addierte sich das kräftezehrende Halbfinale gegen die drei Jahre jüngere Josy Daems (TV Sparta 87 Nordhorn) am Vortag, das Schomburg hauchdünn mit 6:3, 1:6, 10:7 gewann. Auch die zweite hannoversche Spielerin konnte am letzten Tag des Turniers nicht gewinnen. Allerdings bestritt Lillien Thieking (DTV Hannover) im Finale der Nebenrunde ein echtes Marathonduell. Gegen die zwei Jahre ältere Berlinerin Luca Bohlen gab sich die zierliche 14-Jährige erst nach knapp drei Stunden mit 6:3, 6:7, 6:10 geschlagen.

Insgesamt stimmt die Leistung von Tiziana Schomburg bei der "Orthomol Next Gen Series". © Florian Petrow

Anzeige