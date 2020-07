"Um Matchpraxis zu sammeln": DTB bietet Einladungsserie für 14- bis 17-Jährige an

„Mit der Serie wollen wir dem deutschen Nachwuchs in der turnierfreien Zeit die Möglichkeit geben, Matchpraxis zu sammeln“, erklärt Bundestrainer Dirk Dier, der sich ab Dienstag ein Bild vom Trainings- und Fitnesszustand der Juniorinnen machen wird. Er plant, die Matches sogar mit Trainingssequenzen am Bundesstützpunkt zu umrahmen. „Die Planung wird vor Ort festgezurrt“, erläutert Gerrit Strehl. Der Landestrainer des Tennisverbandes Niedersachsen-Bremen (TNB) leitet im Zusammenspiel mit Dier die Veranstaltung.

Der Deutsche Tennis-Bund hat nach dem Erfolg der nationalen Turnier-Einladungsserie „DTB German Pro Series“ eine zweite Einladungsserie für Juniorinnen und Junioren ins Leben gerufen: Das Nachwuchsevent wird als „Orthomol Next Gen Series“ ausgetragen und über drei Wochen an verschiedenen Standorten ausgetragen. Und dazu gehört in dieser und der kommenden Woche eben auch Hannover.

Der Bundesstützpunkt Tennis Hannover im Zusammenspiel mit dem Center Court des HTV hat sich als Ausrichter empfohlen. Nachdem in der vergangenen Woche die Zwischenrunde der „German Ladies Series presented by Porsche“ erfolgreich abgewickelt worden ist, sind nun die Juniorinnen zwischen 14 und 17 Jahren dran.

Vom TNB sind in Hannover zwei Spielerinnen dabei – mit Tiziana Schomburg dazu eine, die seit Jahren an der TennisBase Hannover trainiert. Inzwischen startet die 17-Jährige für den DTV Hannover, durch die coronabedingte Pause absolvierte sie in der Sommersaison bisher lediglich zwei Punktspiele für den neuen Verein. „Im Normalfall stünden für die Spielerinnen dieser Altersklasse derzeit ununterbrochen Turniere und Punktspiele auf der Agenda“, weiß Strehl.

Josy Daems gehört zu den jüngsten Teilnehmerinnen

Zu den jüngsten Teilnehmerinnen im Feld gehört Josy Daems. Die Nordhornerin ist in Deutschland die unangefochtene Nummer eins in ihrer Altersklasse bis 14 Jahre, ist auf regionaler, nationaler und auch internationaler Ebene kaum zu besiegen.

Ihr gelang als bisher einzige Spielerin, das TennisEurope-Turier „Cup der Nordverbände“ im März in Isernhagen zweimal in Folge zu gewinnen. In diesem Jahr zudem im Schlussspurt vor dem Lockdown. Seither gab es in diesem Sommer drei gewonnene Matches in der Oberliga der Damen für den TV Sparta 87 Nordhorn zu verzeichnen. Ältere Gegnerinnen machen Daems also keine Angst.