Löst er das Torwart-Problem? Lille-Keeper Mike Maignan offenbar im Fokus des BVB

Mit seinen beiden Schweizer Roman Bürki und Marwin Hitz ist Borussia Dortmund auf der Torwart-Position zwar breit aufgestellt. In den vergangenen Jahren konnte sich aber weder der eine noch der andere einen Status als Unantastbarer erarbeiten. Bürki, der lange die Nase vorn hatte, verlor seinen Posten im Laufe der Saison an Hitz - der allerdings von BVB-Trainer Edin Terzic nicht zur klaren Nummer 1 gemacht wurde. Eine Hierarchie? Fehlanzeige. Es gilt als gesichert, dass die Dortmunder sich längst auf der Suche nach einem neuen Schlussmann befinden. Dabei sollen sie laut France Football unter anderem in Frankreich fündig geworden sein, genauer bei LOSC Lille. Anzeige

Der Tabellenzweite der Ligue 1 hat seit Jahren mit Mike Maignan einen exzellenten Rückhalt, der in den zurückliegenden sechs Jahren schon über 170 Spiele für die Nord-Franzosen absolvierte, die ihn 2015 aus der Jugend des punktgleichen Liga-Leaders Paris Saint-Germain geholt hatten. In dieser Saison kassierte er bisher lediglich 19 Tore in 30 Spielen, hielt sensationelle 16 Mal den Kasten sauber. Eine starke Form, die ihm im vergangenen Oktober nicht nur sein Länderspiel-Debüt einbrachte, sondern auch das Interesse verschiedener europäischer Topklubs.

Neben Tottenham Hotspur und AC Mailand, die mit Weltmeister Hugo Lloris (34) und Top-Talent Antonio Donnarumma (22) allerdings bereits über etabliertes Weltklasse-Personal verfügen, gehöre dazu auch der BVB, heißt es in der französischen Sportzeitung, die vor allem den designierten Dortmunder Trainer Marco Rose als Bewunderer Maignans nennt. Dieser erfülle Roses Wunschvorstellungen eines Top-Keepers: Reaktionsschnell auf der Linie und versiert mit dem Ball am Fuß.