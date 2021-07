Neuer Trainer beim französischen Meister: OSC Lille verpflichtet Jocelyn Gourvennec

Der französische Champion hat einen neuen Trainer: Wie der OSC Lille am Montagabend bekannt gab, übernimmt Jocelyn Gourvennec an der Seitenlinie des Klubs aus der Ligue 1 . Der 49-Jährige beerbt Christian Galtier, der die "Doggen" in der vergangenen Saison überraschend zur Meisterschaft geführt hatte. Galtier zog es nach dem Titel mit Lille zur OGC Nizza . Der Klub von der Cote d'Azure zahlte rund fünf Millionen Euro Ablöse für den Erfolgscoach.

"Jocelyn Gourvennec ist ein Trainer, der für seine harte Arbeit, seinen Ehrgeiz und seine Leistungsbesessenheit bekannt ist", heißt es in der Mitteilung der Nordfranzosen. "Das sind wesentliche Werte, die er mit dem OSC teilt." Gourvennec kommt gerade rechtzeitig: Am Montag sind die Lille-Profis in die Vorbereitung auf die neue Saison eingestiegen, die mit einem Auswärtsspiel gegen den FC Metz am 8. August startet.