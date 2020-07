Lille-Trainer Galtier bestätigt: Renato Sanches mit Coronavirus infiziert - auch Mitspieler betroffen

Neben Sanches haben sich auch Jonathan Bamba und Jonathan Ikone mit dem Virus infiziert. Beide befinden sich aber in Frankreich und können voraussichtlich früher wieder ins Training einsteigen. Nach dem vorzeitigen Abbruch der Saison 2019/20 beginnt die kommende Spielzeit in der Ligue 1 bereits deutlich früher als in anderen europäischen Top-Ligen. Am 23. August soll die Saison nach aktuellen Plänen eröffnet werden, deshalb hat die Vorbereitung beim OSC Lille bereits begonnen.