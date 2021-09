Lille sorgte in der vergangenen Ligue-1-Saison für die große Überraschung. Konstant und erfolgreich sicherten sie sich die Meisterschaft in Frankreich - vor Serienmeister Paris Saint-Germain. Die aktuelle Spielzeit startete eher holprig für die Mannschaft von Trainer Jocelyn Gourvennec. Mit gerade einmal fünf Punkten nach ebenso vielen Partien steht man nur auf dem 12. Tabellenplatz. In der Champions League blieben die große Erfolge noch aus. Mehr als das Achtelfinale 2006 gegen Manchester United war für den Verein aus dem Norden Frankreichs noch nicht drin. In einer Gruppe mit Wolfsburg, Sevilla und Salzburg ist ein vergleichbarer Erfolg durchaus möglich. Starten werden sie mit einem Heimspiel gegen die Wölfe aus der Autostadt (21 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker ).

Gegner VfL Wolfsburg ist zurück auf der ganz Großen Bühne. Zuletzt nahmen sie in der Saison 2015/16 an der Champions League teil. Sowohl in der vergangenen Spielzeit als auch in dieser Saison zeigen die Wölfe ihre Qualität und stehen nach vier Spieltagen mit der vollen Punkteausbeute an der Tabellenspitze der Bundesliga. Für Trainer Mark van Bommel, der nach einigen Testspielpleiten und einem Wechselfehler im DFB-Pokal bereits früh in der Kritik stand, scheint sich die Situation gelockert zu haben. In einer Gruppe mit Lille, Salzburg und Sevilla ist ein Weiterkommen im Bereich des Möglichen.