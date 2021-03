Bericht: Gladbach-Profi Oscar Wendt vor Rückkehr zu IFK Göteborg - Ablösefreier Transfer?

Linksverteidiger Oscar Wendt von Borussia Mönchengladbach steht einem Medienbericht zufolge vor einer Rückkehr in seine schwedische Heimat. Wie das Aftonbladet am Mittwoch berichtete, kehrt der 35-Jährige ebenso wie der ein Jahr jüngere Ex-Hamburger Marcus Berg im Sommer zu IFK Göteborg zurück. Dazu sei in beiden Fällen eine Vereinbarung getroffen worden, berichtete die schwedische Zeitung unter Berufung auf informierte Kreise.

Wendt war zu Beginn 2011/2012 ablösefrei vom dänischen Spitzenklub FC Kopenhagen nach Mönchengladbach gewechselt. Seitdem absolvierte er für die "Fohlen" 237 Bundesliga-Spiele (16 Tore) und 26 Partien in der Champions League (ein Tor). In der laufenden Saison kommt der Schwede auf 15 Einsätze in der Liga (ein Treffer) sowie je drei in der Königsklasse und im DFB-Pokal. Nach der Bekanntgabe des Wechsels von Trainer Marco Rose zum Ligakonkurrenten Borussia Dortmund im kommenden Sommer sind die Gladbacher seit sechs Begegnungen sieglos. Zuletzt ging am Dienstag das DFB-Pokal-Viertelfinale ausgerechnet gegen den BVB mit 0:1 verloren.