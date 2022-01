Oschatz-Coach Wiesner gegen 2G-Regel: "Ich will keine Spaltung in meiner Mannschaft"

Oschatz. Am Freitagabend um 19 Uhr konnten die Kicker von Kreisoberligist FSV Oschatz endlich wieder an den geliebten Ball treten. Damit konnten auch die zwölf nagelneuen Trainingsbälle eingeweiht werden, die das Team von Trainer Steffen Wiesner im Dezember von einem Sponsor erhalten hatte. Die alten Bälle hatte der FSV kurz vor Weihnachten für einen guten Zweck verschenkt. Anzeige

„Wir sind als Aufgalopp erst einmal ein paar Runden gerannt und haben dann ein kleines Spielchen gemacht“, berichtet Coach Wiesner, der insgesamt zwölf seiner Kicker begrüßen konnte. „Wir handeln dabei genau nach den Corona-Vorschriften“, erklärte FSV-Mannschaftsleiter Rainer Schwurack, der ebenfalls vor Ort war. „Wir müssen ja immer mit Kontrollen rechnen.“

Darunter fällt auch die Einhaltung der 2G-Regel für Freiluftsportarten – und die ist nicht nur für den Oschatzer Chefcoach eine schwer zu schluckende Kröte. „Ich will keine Spaltung in meiner Mannschaft haben“, sagte Wiesner. „Wenn der Spielbetrieb nur mit der 2G-Regelung begonnen werden kann, ist das für mich eine Wettbewerbsverzerrung.“



NFV lädt zu Vereinsgesprächen

Das hier nicht nur in Oschatz die Säge klemmt, ist dem Nordsächsischen Fußballverband (NFV) natürlich klar. Schon am Donnerstag schickte NFV-Geschäftsführer Ralf Mothes per Mail eine „Einladung zum regionalen Vereinsgespräch“ an die nordsächsischen Fußballvereine. Darin heißt es einleitend zur neuen Corona-Notfall-Verordnung unter anderem: „Die Vorschriften für den organisierten Sport wurden darin gelockert, wenngleich 2G nicht unserer Wunschlösung entspricht.“

Wohl auch deshalb hat der NFV am 7. und 8. Februar zu zwei Vereinsgesprächen in Eilenburg und Merkwitz eingeladen, an denen nach Voranmeldung jeweils ein Vertreter jedes NFV-Vereins persönlich teilnehmen kann. „Wenn von uns einer hingeht, dann mache ich das“, sagte FSV-Trainer Steffen Wiesner, der kürzlich seinen 41. Geburtstag feierte, aber immer noch selbst in der ersten Oschatzer Männermannschaft aufläuft, wenn der Kader mal knapp besetzt ist.

Sportliche Wertung

Wie genau und vor allem wann es in der Nordsachsenliga der Männer weitergehen wird, das ist weiterhin offen. Der erste Spieltag der Rückrunde ist seit Monaten am ersten Märzwochenende angesetzt. Doch da die Hinrunde noch nicht komplett fertig gespielt wurde, muss der NFV hier voraussichtlich umplanen. Steffen Wiesner: „Wir haben nur noch zwei Spiele offen.“ Doch bei sieben der 14 Nordsachsenligisten fehlen in der Hinrunde noch vier Partien. Das ist unter anderem bei den drei Spitzenteams Concordia Schenkenberg (25 Punkte), Blau-Weiß Wermsdorf (22) und Süptitz (20) der Fall.

Dazu teilte der NFV-Spielausschussvorsitzende Volkmar Beier in der Einladung zu den Vereinsgesprächen mit: „Der NFV-Spielausschuss hält grundsätzlich einen Re-Start ab März für möglich. Vorherige Pflichtspielansetzungen sind nicht vorgesehen, aber bei beiderseitigem Einverständnis möglich.“ Und weiter: „Wir müssen davon ausgehen, dass möglicherweise nicht alle geplanten Spiele absolviert werden können – Hinrunde plus x. Ziel ist eine sportliche Wertung der aktuellen Saison und die Fortführung der Pokalwettbewerbe, einschließlich der Finals.“ Dafür hatte der NFV vor dem Start der Spielserie 2021/22 auch seine Wertungsregeln geändert.