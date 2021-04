Bis Ostermontag abstimmen - und tolle Preise gewinnen: Wählt hier Eure Legenden des Jahrzehnts!

Wer sind die Sportler des vergangenen Jahrzehnts in Hannover? In den vergangenen Wochen wurden außergewöhnliche Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften vorgestellt. Nun geht es in die heiße Phase. Noch bis einschließlich Ostermontag könnt ihr wählen. Hier könnt ihr eure Stimme abgeben!

Auch die Sportler Hannovers haben nicht nur in der Region für Aufsehen gesorgt. Per Mertesacker macht seine ersten Fußballschritte beim TSV Pattensen, wechselte dann zu Hannover 96 und wagte später nach seinem Transfer zu Werder Bremen den Sprung ins Ausland zu Arsenal London. 2014 krönte er seine Karriere mit dem Weltmeistertitel.

Medaillensammler vom Maschsee

So auch die zehn Mannschaften, die im vergangenen Jahrzehnt die Sportwelt in Hannover dominiert und auch national, manchmal sogar international überrascht haben. Das beste Beispiel: das All Sports Team Hannover. Viele Jahre war das Drachenboot-Team vom Maschsee international das Maß aller Dinge, gewann sogar die Weltmeisterschaft 2014 in Italien. Mittlerweile ist das Team im Umbruch.

Eine komplette Veränderung durchläuft der Lacrosse-Sport. Die Frauen des DHC Hannover stellen sich deshalb neu auf, stehen aber national weiterhin im großen Konkurrenzkampf mit dem Team aus München.

