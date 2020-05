Vorbild Deutschland: Auch österreichische Bundesliga wird fortgesetzt - Neustart am 5. Juni?

Deutschland wird mehr und mehr zum Vorreiter, was die Fortsetzung des Profi-Fußballs anbelangt. Am Samstag starten die Bundesliga und die 2. Bundesliga nach der Corona-Zwangspause wieder in die Saison. Im deutschen Nachbarland soll dies bald ebenso geschehen: Wie die österreichische Bundesliga am Dienstag bekannt gab, soll auch dort die Saison fortgesetzt werden. Die Regierung bewilligte am Dienstag die Pläne der Liga, sodass ab dem 15. Mai wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen werden kann.