Österreich-Legende Toni Polster über die Chancen im EM-Achtelfinale gegen Italien: "Brauchen einen starken Tag"

Mit seinen 44 Treffern ist Toni Polster Rekordtorschütze der österreichischen Nationalmannschaft und dank seiner Erfolge mit der Wiener Austria eine Fußballlegende in der Alpenrepublik. In den 1990er Jahren streifte er zudem das Trikot des 1. FC Köln und von Borussia Mönchengladbach über. Heute arbeitet der 57-Jährige als Amateurcoach und Kolumnist der Boulevardzeitung Österreich. Vor dem Achtelfinal-Spiel der Österreicher am Samstag gegen Italien (21 Uhr, ZDF und MagentaTV) blickt er im Interview mit dem SPORTBUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), auf die Chancen der Adlerträger und seine bisherige EM-Bilanz.

SPORTBUZZER: Herr Polster, die österreichische Nationalmannschaft hat sich zum ersten Mal für das Achtelfinale einer EM qualifiziert, trifft dort am Samstag auf Italien. Hat das Team von Franco Foda Ihre Erwartungen erfüllt? Toni Polster: Ich bin im Großen und Ganzen mit den Auftritten unseres Nationalteams mehr als zufrieden. Nach dem Sieg im Auftaktspiel gegen Nordmazedonien war anzunehmen, dass mit einem weiteren Punktgewinn das Ticket für das Achtelfinale einzulösen wäre. Das hat dann die Mannschaft mit Bravour gegen die Ukraine bewerkstelligt.





In Ihrer Kolumne in der Österreich-Zeitung bemängelten Sie die schlechte Chancenverwertung. War das fahrlässig oder Unzulänglichkeit? Insbesondere die Effektivität von Marko Arnautovic hat zu wünschen übrig gelassen. Vielleicht hat er ja das Beste für das Match gegen Italien aufbewahrt! (schmunzelt)

"Wir sind hier, um zu träumen", sagte David Alaba nach dem Achtelfinaleinzug. Was muss am Samstag im Wembley-Stadion geschehen, damit das Träumen kein abruptes Ende nimmt und Österreich nach 1960 wieder einen Sieg gegen Italien einfahren kann? Italien strotzt vor Selbstbewusstsein und strahlt Souveränität aus, was man in den vergangenen Jahren über die "Squadra Azzurra" nicht unbedingt sagen konnte. Jetzt läuft’s wie geschmiert bei denen. Insofern muss da vieles passen: Wir müssen einen starken Tag erwischen, sie einen schwachen oder noch besser wäre, wenn wir in Führung gehen würden. Dieses Gefühl, einem Rückstand hinterherzulaufen, haben die ja sehr lange nicht mehr gespürt. Ich bin gespannt!

Wie erleben Sie dieses schräge, paneuropäische Turnier, das trotz Pandemie verteilt auf dem ganzen Kontinent ausgetragen wird und über das bis zuletzt nicht sicher war, ob die Endphase in London stattfinden kann? Spielerisch bietet das Turnier schon ein anspruchsvolles Spektakel an, mit torreichen Partien. Leider erlaubt die epidemiologische Lage nicht, dass mehr Zuschauer in den Stadien zugegen sind. Zudem muss man sagen, dass es ein bisschen nach Wettbewerbsverzerrung aussieht, weil viele große Nationen ihre Gruppenspiele daheim ausgetragen haben und so keine Reisestrapazen in Kauf nehmen mussten. Das ist, unter den gegebenen Umständen, ein Riesenvorteil.

Von diesem Vorteil war bei der deutschen Mannschaft jedoch nicht viel zu sehen. Glauben Sie, dass das Team von Jogi Löw in London gegen England bestehen kann? Mir ist aufgefallen, dass Deutschland bei diesem Turnier nicht über eine sattelfeste Defensive verfügt. Sie kassieren zu leicht ihre Gegentreffer, was das Spiel gegen die Ungarn noch mal deutlich gezeigt hat. Nichtsdestotrotz darf man die Deutschen bei einem Turnier niemals abschreiben. So wie die Holländer früher gesagt haben: "Die Deutschen sind erst besiegt, wenn ihr Mannschaftsbus aus der Stadt gefahren ist!" (lacht)